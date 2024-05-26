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17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Коньков: Шарангович показывает яркие результаты в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил игру 25-летнего белорусского форварда «Калгари» Егора Шаранговича.

КалгариНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Показателен пример Егора Шаранговича, — приводит “РБ Спорт” слова Конькова. — Он много занимался вместе с Михаилом Грабовским в межсезонье. И это помогло ему. Он провел яркий сезон в минском “Динамо”, а сейчас показывает серьезные результаты в НХЛ. Для этого необходимо самосовершенствоваться и поддерживать высокую физическую сторону».

В регулярном чемпионате-2023/24 Шарангович провел 81 матч, в которых забросил 31 шайбу и сделал 28 передач.

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