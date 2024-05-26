Сергей Коньков: Шарангович показывает яркие результаты в НХЛ

«Показателен пример Егора Шаранговича, — приводит “РБ Спорт” слова Конькова. — Он много занимался вместе с Михаилом Грабовским в межсезонье. И это помогло ему. Он провел яркий сезон в минском “Динамо”, а сейчас показывает серьезные результаты в НХЛ. Для этого необходимо самосовершенствоваться и поддерживать высокую физическую сторону».