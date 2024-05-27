«Поставьте ему памятник!» Шестеркин пережил ад и приблизился к чемпионству

Серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» в финале Восточной конференции оправдывает практически все ожидания. Не соответствуют им только два момента: текущий результат противостояния, предпочтение в котором большинство обозревателей и экспертов отдавали «Флориде», и результативность Артемия Панарина, оказавшегося в тени. В остальном же битва за выход в финал Кубка Стэнли получается весьма сочной и в некоторой степени сумасшедшей.

Второй эпитет особенно подходит третьему матчу серии, который состоялся в Санрайзе. Пока одни зрители вместе с Яромиром Ягром откровенно зевали и скучали от происходящего в Праге, где были разыграны золотые медали чемпионата мира, другие наслаждались ярким хоккеем в исполнении «Флориды» и «Рейнджерс». Только за первый период команды на двоих настреляли четыре гола, тогда как в параллельной встрече чехи со швейцарцами с огромным трудом выстрадали шайбу Давида Пастрняка.

«Пантеры» с «синерубашечниками» откладывать дело в долгий ящик не стали. Уже на третьей минуте Сэм Райнхарт изящным финтом переиграл Игоря Шестеркина и открыл счет, заставив вратаря «Рейнджерс» недоумевать от произошедшего.

Но спустя несколько мгновений банда из Нью-Йорка в лице Алексиса Лафренье и Барклая Гудроу выстрелили дуплетом с интервалом в 25 секунд. Особенно эффектным получился гол Лафренье: канадец исполнил классный бросок с бэкхенда без шансов для Сергея Бобровского.

Впрочем, под конец периода Райнхарт вновь пробил Шестеркина и восстановил статус-кво. Что интересно — обе шайбы форвард «Флориды» забросил при игре в большинстве. По этому компоненту он стал лучшим за весь регулярный сезон в НХЛ, но в текущем розыгрыше плей-офф оформил только второй и третий голы.

Впоследствии «Рейнджерс» не стали ждать инициатив от соперника, а проявили ее сами. Все те же Лафренье и Гудроу под занавес второй 20-минутки снова вывели свою команду вперед и увеличили ее преимущество. Лафренье так и вовсе отметился очередным голом-красавцем, оставив в дураках всю оборону «Пантерз», включая Дмитрия Куликова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D-_9BnX1G2U" title="GOTTA SEE IT: Alexis Lafreniere Scores With An Unreal Toe Drag Move" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При счете 4:2 в пользу «Рейнджерс» по итогам двух периодов был велик соблазн подумать, что исход встречи предрешен, но «Флорида» оказалась против подобного отношения к себе. «Пантеры» за один третий период перевернули ход матча и превратили жизнь Игоря Шестеркина в самый настоящий ад. В сторону ворот российского голкипера «синерубашечников» последовал натуральный обстрел, но Шестеркин сделал все, чтобы лишить оппонента шанса на успех. Цели достигли лишь два броска от Александра Баркова и Густава Форслинга, которые позволили «Флориде» перевести игру в овертайм. Если бы не старания Игоря, то «Рейнджерс» по итогам третьей 20-минутки отправились бы в раздевалку горевать о болезненном поражении.

«Ничего бы этого не произошло без Шестеркина. Разница заключалась в том, чтобы делать сейвы в нужное время и в большом количестве. Его игра в конце третьего периода, когда у “Рейнджерс” кончился бензин, была потрясающей», — высказалась в соцсети X ведущая телеканала ESPN Линда Кон.

«Игорь Шестеркин заслужил, чтобы ему сегодня поставили памятник. Он был великолепен», — добавил ведущий канала NBC из Нью-Йорка Брюс Бэк.

В овертайме же многое решает доля случая, момента и мгновения, что может выбиваться из общей логики. Так произошло и сегодня. «Флорида» должна была дожимать «Рейнджерс» и вырывать победу, однако один эпизод в овертайме перечеркнул все старания «пантер». Александер Веннберг в этом розыгрыше плей-офф до сегодняшнего дня не забросил ни одной шайбы, но в ответственный момент прервал безголевую серию и принес «синерубашечникам» важную победу. Она же стала уже десятой для Шестеркина в нынешнем постсизоне НХЛ. Данной отметки Игорь добрался второй раз в своей заокеанской карьере. В истории «Рейнджерс» до сих пор лишь один вратарь провел более одного сезона с десять победами в одном розыгрыше Кубка Стэнли — легендарный Хенрик Лундквист достиг этого результата трижды. Не зря именно Шестеркина называют наследником короля Хенрика.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241497&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

5:4 (ОТ) — «Рейнджерс» вновь обыгрывают «Флориду» в овертайме и выходят вперед в финальной серии Восточной конференции, делая очередной шаг к чемпионству.