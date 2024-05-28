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00:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Северной Америке включили Овечкина и Ничушкина в число главных разочарований плей-офф НХЛ

Американское издание The Athletic составило символическую сборную главных разочарований Кубка Стэнли-2024.

Вашингтон
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В Северной Америке включили Овечкина и Ничушкина в число главных разочарований плей-офф НХЛ | Источник: USA Today Sports

В список включен нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. По мнению авторов, выступления 38-летнего хоккеиста в первом раунде плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (0−4) были «действительно плохими».

Кроме того, в сборную попали еще два россиянина: голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, отстраненный минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков.

В плей-офф НХЛ Овечкин отыграл 4 матча, не отличившись результативными действиями.

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