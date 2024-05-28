Журналист The Hockey Writers: Колосов может стать элитным вратарём «Филадельфии» | Источник: Чемпионат.com

"Колосов является лучшим перспективным вратарём организации. Голкипер хорошо показал себя в плей-офф КХЛ. Можно проследить за его карьерным ростом и увеличением игрового времени, что идёт в копилку его опыта.

Колосов впечатляет своим атлетизмом, которого не могут показать цифры статистики. С таким телом он обладает большим потенциалом и в перспективе может стать элитным вратарём «Флайерз». Вероятно, он проведёт один или два сезона в АХЛ, прежде чем сможет полноценно дебютировать в НХЛ. Но ожидание того стоит", — цитирует Джампьетро The Hockey Writers.