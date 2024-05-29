Овертайм — это время Бобровского! Русский вратарь сделал голевую передачу и привел «пантер» к важнейшей победе

Четвертый матч серии между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» получился под стать всем предыдущим битвам — упорство и «зубастость» обоих соперников были на привычном уровне.

«Рейнджеры» могли похвастать рекордными для текущего сезона НХЛ победами с камбэком (6) и победами в овертаймах (4), но «Флорида» помнила, что у голкипера «Пантер» Сергея Бобровского на овертаймы есть свои планы. 7 побед и 1 поражение в дополнительное время в плей-офф за два последних года — такова была статистика Боба, причем единственное поражение ему нанесли именно «Рейнджеры».

«Все смотрят на игру по-своему. Меня вот совсем не беспокоят броски соперников в створ. Мы второй раунд подряд играем с одной из самых бросающих команд. С этим нужно считаться», — отметил главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

Его команда на протяжении всего розыгрыша Кубка Стэнли умела держать удар и реализовывать созданные моменты. «Флорида» больше бросала, но процент реализации бросков был лучшим именно у «Рейнджерс» (12,4% против 10, % у «Пантер»), так что очередной навал на ворота Игоря Шестеркина нельзя считать неожиданностью.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241519&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, для «Рейнджерс» удачно прошел первый период, в которым гости имели преимущество и открыли счет в большинстве усилиями Винсента Трочека. Все изменилось после перерыва, когда «Флорида» взвинтила темп и без особых проблем ликвидировала отставание. Сначала Сэм Беннетт сравнял счет, а спустя четыре минуты Картер Верхаге реализовал лишнего, причем Сергей Бобровский в этом эпизоде отметился голевой передачей.

Алексис Лафренье на старте третьей двадцатиминутки сделал счет 2:2, а в овертайме «Рейнджеров» подвел Мика Зибанежад. Шведский центр проводит очень плохой плей-офф, и на этот раз он совершил жуткий «обрез» на чужой синей линии, позволив сопернику убежать в острую контратаку. Блэйк Уилер был вынужден фолить на Александре Баркове и полученное большинство стало для «Флориды» победным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241520&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бобровский отразил 21 бросок из 23 и одержал восьмую победу в кубковых овертаймах за два последних сезона. Его визави Шестеркин справился с более серьезной нагрузкой (36 сейвов), но в решающем эпизоде был бессилен.

«Увы, “синерубашечники” вернулись к своему пассивному стилю, который едва не стоил поражения в третьем матче. Шестеркин был единственным, кто по-настоящему боролся, он сделал серию отличных сейвов. Но Бобровский одержал победу, благодаря паре удачных отскоков и рикошетов», — отметил обозреватель LoHud Винс Меркольяно.

Счет в серии снова стал равным — 2−2. На пятый матч команды вернутся в Нью-Йорк.