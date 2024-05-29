Ставил животных выше людей, мечтал о космосе, страдал от алкоголя. Истории о вратаре Брызгалове
Уникальный хоккеист.
Уникальный хоккеист.
«Идеи Сократа мне ближе всего, особенно его рассуждения с софистами. Философия — такая вещь, где можно доказать, что это белое, но произошло из черного».
«Сейчас меня очень интересует вопрос происхождения Вселенной, как это вообще произошло? Почему и что это вообще? Наша Солнечная система — огромна, наша галактика — еще огромнее, но это песчинка во вселенной. И мы рассуждаем о каких-то проблемах в нашей малюсенькой галактике, которая является ничем по сравнению со Вселенной? Просто будьте счастливы, не парьтесь».
«Я считаю, что если ты хочешь узнать человека, то должен разговаривать с ним глаза в глаза. Получать его внимание и отдавать себя ему. Но сейчас вообще, по-моему, легче разговаривать с животными, чем с людьми».
«Очень бы хотел научиться управлять космической ракетой. Мечтаю полететь в космос, хоть это и дорого. Честно вам говорю, а вы смеетесь. Поймите, мне здесь неинтересно. Вот здесь, на Земле. Житейское, практическое меня не цепляет».
Эти цитаты принадлежат одному человеку — бывшему голкиперу клубов НХЛ и сборной России Илье Брызгалову. Воспитанника тольяттинского хоккея можно назвать одним из самых необычных хоккеистов в истории российского спорта. Каждое его интервью — смесь непонятных научных фраз и необычных реакций на вполне обычные вопросы. Брызгалов любит рассуждать о происхождении вселенной, законах мироустройства, тщетности бытия обычного человека, пользе науки и других вещах, о которых обычные спортсмены никогда не задумываются. Но несмотря на образ философа и интеллектуала, Брызгалову были не чужды вполне естественные и распространенные человеческие слабости.
Ни для кого не секрет, что многие профессиональные спортсмены страдают от пристрастия к алкоголю. В молодости Илья тоже сталкивался с подобной проблемой. Обладатель Кубка Стэнли рассказывал, что до 17 лет он часто употреблял горячительные напитки. Но в определенный момент до перспективного голкипера дошло, что такой образ жизни не приведет ни к чему хорошему. Это случалось 7 ноября — дату чемпион мира запомнил на всю жизнь. В тот день он «упился в дупель», после чего окончательно завязал с алкоголем. Навсегда.
Даже когда Брызгалов выиграл единственный в карьере Кубок Стэнли в составе «Анахайма» в 2007 году, он не притронулся к алкоголю. Пока его партнеры шумно праздновали победу и упивались шампанским, Брызгалов тихо сидел в медицинском кабинете вместе с женой и детьми.
«Почему я сижу с банкой пепси? Так я же алкоголя вообще не пью. Даже в такой день. Как буду отмечать чемпионство по возвращении на родину? Ресторан для празднования пока не выбрали. Да нет, мы уж лучше пригласим гостей домой. Напьемся пьяные!.. (Смеется.). Всех гостей напою, а сам… Кто-то же должен быть трезвым и следить за порядком», — говорил голкипер в интервью.
Позднее Брызгалов утверждал, что в той чемпионской раздевалке у него в стакане была не пепси, а клюквенный морс. А после победы на чемпионате мира в Берне ему даже не дали возможности выпить безалкогольного напитка из трофея — как рассказывал сам Илья, его партнеры сразу залили в чашу более крепкие напитки, которые он не переносит даже в такие счастливые моменты.
Несмотря на здоровый образ жизни, Брызгалов завершил карьеру достаточно рано, особенно по современным меркам — в 34 года. Последним его клубом стал «Анахайм», в составе которого он и выиграл единственный в карьере Кубок Стэнли.
Автор: Максим Самарцев