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19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панарин не так опасен в плей-офф, как в регулярке. Но это не повод для критики лидера «Рейнджерс»

Самые важные матчи у ньюйоркцев еще впереди.

Рейнджерс
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Панарин не так опасен в плей-офф, как в регулярке. Но это не повод для критики лидера «Рейнджерс» | Источник: USA Today Sports

С наступлением плей-офф болельщики «Рейнджерс» предвкушали преображение Артемия Панарина в Кубке Стэнли. К лидеру ньюйоркцев не возникало вопросов по игре в регулярных чемпионатах. В гладком турнире россиянин — настоящий король. В сезоне-2023/24 Панарин установил личный рекорд результативности и впервые за карьеру пробил сотню очков. На счету Артемия 120 (49+71) баллов за 82 игры. После успешной регулярки от уроженца Коркино ждали продолжения феерии в плей-офф. «Рейнджерс» бьются в финале «Востока» с «Флоридой», но Панарин в кубковых матчах пока выглядит не так ярко, как в регулярке.

Начнем с цифр. Артемий не забивает семь матчей подряд, а последний раз отличился еще в третьей игре с «Каролиной». У Панарина в плей-офф лишь четыре гола, но форвард прежде всего дирижер атак и уже во вторую очередь — их наконечник. Неудивительно, что в серии с «Флоридой», когда Артемий не отметился шайбами, просело большинство «Рейнджерс». Только в четвертой игре ньюйоркцы реализовали первую попытку «пять на четыре». Вернемся к цифрам: с «Пантерз» команда Питера Лавиолетта показывает скромные 9,1 процента реализации (1/11). В то время как в прошлых сериях с «Вашингтоном» и «Каролиной» банда с Бродвея шла с гроссмейстерскими 31,4 процента (11/35).

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Еще к цифрам. В рейтинге бомбардиров плей-офф Панарин занимает только 17-е место. В лидерах — эдмонтонский триумвират с Макдэвидом, Драйзайтлем и Бушаром. И если в регулярке Артемий держал график гениев «Ойлерз», то в плей-офф очковый темп замедлился. Вывод прост: в кубковых матчах Панарин хорош, но не настолько, как все ожидали после впечатляющего регулярного чемпионата. Стоило россиянину слегка уйти в тень, как у «Рейнджерс» проявились проблемы с большинством. Лавиолетту с помощниками пора ответить на вопрос: что первично — спад Панарина или кризис большинства с «Флоридой»?

«Пантерз» в плей-офф показали, как умеют сдерживать лидеров соперников. В первом раунде «Флорида» отправила в отпуск «Тампу» и не позволила сильно разгуляться Никите Кучерову. Легенда № 86 набирал очки в каждом матче, но закончил плей-офф с отрицательной полезностью «минус 1». Во втором раунде «Пантерз» прикрыли Давида Пастрняка. Лучший снайпер «Бостона» в регулярке серию провел скромно: всего один гол за шесть матчей. Вот и у Панарина не все гладко с результативностью против обороны «Флориды». Связывать руки лидерам парни Пола Мориса умеют.

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Большинство — огромный резерв «Рейнджерс» для усиления атаки. Многое в этом компоненте зависит от влияния Панарина. Что до равных составов, то Артемий по плей-офф не входит в лидеры нападения по показателю xG. По ожидаемым голам, если верить данным аналитического портала Naturalstattrick, россиянина опережают Алексис Лафренье, Винс Трочек, Крис Крайдер и Мика Зибанежад. Недаром сделал ремарку, что показатель xG — неоднозначный. Он требует контекста и дальнейшего детального разбора. Так вот Панарин и в регулярке не был в лидерах «Рейнджерс» по персональному xG, но это не помешало настрелять больше всех шайб и набрать 120 очков.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Финал конференции, 31.05.2024, 3:00

Рейнджерс-Флорида-

Критику болельщиков в социальных сетях, которая появилась после поражения в четвертом матче в адрес Панарина, считаю неуместной. Есть доля правды, что Панарин в последних играх выглядит не так опасно. От суперзвезды и короля регулярки оправданно ждать большего в главных матчах сезона. Впрочем, самые важные игры у Панарина впереди. И если Артемий вытащит «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли, временное затишье нападающего быстро забудется.

Михаил Скрыль

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