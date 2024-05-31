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05:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин ответил на вопрос, вернется ли в Россию после завершения карьеры

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что после завершения карьеры предпочитает вернуться на историческую родину.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

— После окончания карьеры решишь остаться в Вашингтоне или вернешься в Москву?

— В Москву, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 83 матча за «Кэпиталз», в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

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