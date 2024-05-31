В НХЛ назначили дату старта финальной серии Кубка Стэнли

В четверг НХЛ опубликовала расписание финальной серии, которая длится до четырех побед одной из команд. Первый матч стартует в 03:00 мск в ночь на 9 июня. Последующие матчи по московскому времени пройдут в ночь на 11, 14 и 15 июня, а также 19, 22 и 25 июня при необходимости.