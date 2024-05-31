В НХЛ назначили дату старта финальной серии Кубка Стэнли
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в ночь с 8 на 9 июня по московскому времени, сообщается на официальном сайте лиги.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в ночь с 8 на 9 июня по московскому времени, сообщается на официальном сайте лиги.
В четверг НХЛ опубликовала расписание финальной серии, которая длится до четырех побед одной из команд. Первый матч стартует в 03:00 мск в ночь на 9 июня. Последующие матчи по московскому времени пройдут в ночь на 11, 14 и 15 июня, а также 19, 22 и 25 июня при необходимости.
На данный момент в Кубке Стэнли проходят матчи серий финалов конференций «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» (Восток) и «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» (Запад). Счет в обоих противостояниях равный — 2−2.
Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил РИА Новости, что в случае победы в Кубке Стэнли российские хоккеисты третий год подряд не получат права привезти трофей на родину. Представители России присутствуют в составах «Рейнджерс», «Флориды» и «Далласа».