Шестеркин не справляется в одиночку. Его клуб на грани вылета из плей-офф

Хоккей НХЛ 2023-2024 Финал конференции, 31.05.2024, 3:00 Рейнджерс 2 Флорида 3

«Нью-Йорк Рейнджерс» по ходу всего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выглядели командой, готовой для большого и грандиозного успеха. «Синерубашечники» под руководством Питера Лавиолетта мощно провели регулярный чемпионат и уверенно завоевали Президентский кубок, а в первых двух стадиях плей-офф сыграли на порядок лучше «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролины Харрикейнз». Однако в полуфинале Кубка Стэнли клуб из Нью-Йорка забуксовал.

У «Рейнджерс» перестала работать первая тройка атаки, в эффективности просели спецбригады большинства, упала результативность и у главной звезды команды Артемия Панарина, а оборона стала если не трещать по швам, то близко к этому. «Флорида» на протяжении всей серии объективно выглядит лучше своих оппонентов и заслуженно лидирует в битве за выход в финал Кубка Стэнли. Сегодня «пантеры» добыли третью победу в рамках этого противостояния и еще на один шаг приблизились к решающей стадии сезона.

Бобровский — в тройке лучших!

Сергей Бобровский в этом сезоне является отражением уверенности и надежности. Сейчас никто и не вспомнит, как легендарного российского вратаря без устали критиковали в его первые годы в «Пантерз». В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли российский вратарь на своих плечах уже вывел «Флориду» в финал. Сегодня Боб оказался в шаге от повторения этого успеха.

В пятом матче серии против «Рейнджерс» Бобровский отразил 25 бросков из 27. Один из сейвов 35-летний россиянин и вовсе совершил головой. По ходу противостояния в финале Востока ему уже не первый раз прилетает шайбой в лицо, из-за чего у Сергея вновь слетел шлем. Но это никак не отразилось на его бдительности и уверенности.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241552&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодняшняя победа стала для Бобровского юбилейной — 40-й. По этому показателю голкипер «Флориды» вышел на чистое третье место среди россиян по числу побед в матчах плей-офф НХЛ. Впереди только Андрей Василевский (66) и Евгений Набоков (42). С Набоковым, к слову, Бобровский сравнялся по количеству проведенных игр в Кубке Стэнли — у обоих таковых по 86. Следующий матч выведет голкипера «Пантерз» на чистое второе место среди россиян. Рекордсменом же остается все тот же Василевский (115).

Шестеркин нуждается в помощи. Русский вратарь в одиночку тащит всю команду

Обиднее всего в серии «Рейнджерс» — «Пантерз» за Игоря Шестеркина. Именно российский вратарь взял на себя роль лидера «синерубашечников», именно благодаря его великолепной игре и потрясающим сейвам команда все еще претендует не только на выход в финал Кубка Стэнли, но и долгожданный триумф. Однако одного геройства в исполнении Шести уже не хватает. Его партнерам стоило бы задуматься над этим, если «Рейнджерс» действительно хотят стать чемпионами.

Даже при счете 2:1 в пользу «Пантерз» российский вратарь оставлял команду в игре. Третий гол от «Флориды» пришел уже в момент, когда тренерский штаб «синерубашечников» снял Шестеркина в пользу шестого полевого. Но эта третья шайба могла прилететь гораздо раньше. «Пантеры» в привычной для себя манере заметно прибавили во второй половине матча, а в третьем периоде и вовсе устроили настоящую осаду владений «Рейнджерс». Делом занимался только Шестеркин, остальные его партнеры только наблюдали.

Игорь старался завести своих одноклубников не только уверенной игрой в воротах, но и эмоциями. Их у россиянина всегда было предостаточно. Сегодня, например, от Шестеркина досталось Нико Микколе и Мэттью Ткачуку. Первый выслушал от Игоря пару ласковых за аккуратную игру у ворот и последовавшее за этим столкновение. Второму же и вовсе прилетело под дых.

Но и этого не хватило, чтобы разбудить всю команду. Счет в серии — 3−2 в пользу «Флориды». Следующая игра может стать для «Рейнджерс» последней в сезоне.