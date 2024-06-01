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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Рейнджерс» сделал мощный комплимент Бобровскому

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт заявил, что голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский является одним из лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Флорида Пантерз"

Россиянин дебютировал в НХЛ в 2010 году в клубе «Филадельфия Флайерз», которую тогда возглавлял Лавиолетт.

«Бобровский был молод, когда пришел в команду, и был отличным вратарем. Он постоянно работал над своей игрой. Неутомимый в работе, очень хороший человек. Поскольку он был у меня еще молодым игроком в “Филадельфии”, я наблюдал за его ростом. За те годы, что он провел в “Коламбусе” и во “Флориде”, он доказал, что является одним из лучших вратарей НХЛ. Он был парнем, который каждый день работал на льду. Он хотел стать лучше в своем деле, и ему это удалось», — цитирует Лавиолетта сайт лиги.

В финале Восточной конференции плей-офф НХЛ «Флорида» обыгрывает «Рейнджерс» в серии до четырех побед со счетом 3−2.

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