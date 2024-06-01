Тренер «Рейнджерс» сделал мощный комплимент Бобровскому

«Бобровский был молод, когда пришел в команду, и был отличным вратарем. Он постоянно работал над своей игрой. Неутомимый в работе, очень хороший человек. Поскольку он был у меня еще молодым игроком в “Филадельфии”, я наблюдал за его ростом. За те годы, что он провел в “Коламбусе” и во “Флориде”, он доказал, что является одним из лучших вратарей НХЛ. Он был парнем, который каждый день работал на льду. Он хотел стать лучше в своем деле, и ему это удалось», — цитирует Лавиолетта сайт лиги.