Играющий в НХЛ Задоров признался, что боится возвращаться в Россию

«Для меня главное — это срок контракта. Чувствую, что могу играть до 35 или 36 лет на высоком уровне. Думаю, мое тело способно на это. Я не очень склонен к травмам. Я чувствую, что смогу выйти на другой уровень хоккея, когда буду знать, что я в команде надолго. Мне будет легче и психологически, и физически, и не придется переезжать с семьей. Если я вернусь в Россию, на следующий же день окажусь в Сибири», — цитирует хоккеиста Sportsnet.