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15:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Играющий в НХЛ Задоров признался, что боится возвращаться в Россию

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров заявил, что в случае возвращения в Россию ему грозит опасность.

ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Ранее защитник критиковал проведение СВО. Также он заявлял, что не может вернуться в страну. Его контракт с «Ванкувером» рассчитан до конца сезона.

«Для меня главное — это срок контракта. Чувствую, что могу играть до 35 или 36 лет на высоком уровне. Думаю, мое тело способно на это. Я не очень склонен к травмам. Я чувствую, что смогу выйти на другой уровень хоккея, когда буду знать, что я в команде надолго. Мне будет легче и психологически, и физически, и не придется переезжать с семьей. Если я вернусь в Россию, на следующий же день окажусь в Сибири», — цитирует хоккеиста Sportsnet.

Задорову 29 лет. На драфте НХЛ 2013 года защитник был выбран «Баффало Сейбрз» под общим 16-м номером. Также в североамериканской лиге он играл за «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхокс» и «Калгари Флэймз». В составе сборной России Задоров завоевал бронзу чемпионата мира 2019 года.

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