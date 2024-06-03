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09:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канада прервет победную серию России? Макдэвид нацелился на чемпионство

Три российских игрока примут участие в финале Кубка Стэнли 2024.

Эдмонтон
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Источник: Reuters

К канадским клубам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уже давно принято относиться несерьезно и даже с некоторой насмешкой из-за их безуспешных попыток завоевать Кубок Стэнли. Не в последнюю очередь это касается и «Эдмонтон Ойлерз», за которых выступает пара, пожалуй, лучших хоккеистов мира — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

В регулярных чемпионатах звездные форварды набирают уйму очков и бьют рекорд за рекордом, однако в плей-офф одного их присутствия в стане «нефтяников» уже не хватало. С учетом того, что многомиллионные контракты Макдэвида и Драйзайтля занимают огромное место в платежной ведомости клуба, «Ойлерз» попросту не имели достаточного маневра для создания поистине кубковой, чемпионской команды.

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Так было до нынешнего сезона. Этот соревновательный год «нефтяники» начали ужасно: Макдэвид на самом старте чемпионата «слег» с травмой, а команда терпела поражение за поражением (в том числе от «Сан-Хосе Шаркс», одного из главных аутсайдеров лиги), что привело к ожидаемой отставке Джея Вудкрофта с поста главного тренера. Его преемником стал Крис Ноблох. В свое время канадский специалист уже работал с Макдэвидом, когда тот был еще только юношей. Теперь же их союз воссоединился на самом высоком уровне, и тут у «Эдмонтона» дела наладились: 16-матчевая победная серия, резкий подъем вверх по турнирной таблице, феноменальная результативность Макдэвида, вернувшегося в гонку за «Арт Росс Трофи»…

На эти достижения все равно смотрели через призму последних результатов «Ойлерз» в плей-офф. Но на сей раз «Эдмонтон» удивил. На своем пути к долгожданному чемпионству (а «нефтяники» последний раз выигрывали Кубок Стэнли в далеком 1990 году) уже традиционно убрали «Лос Анджелес Кингз» (4−1), помучились с «Ванкувер Кэнакс» (4−3) и сенсационно выбили из турнира одних из главных его фаворитов «Даллас Старз» (4−2). Даже у столь опытной, мастеровитой и сбалансированной команды, как «Старз», не хватило аргументов, чтобы остановить этот «Эдмонтон».

«Ойлерз» преуспевают во всем: создании моментов, их реализации, в убедительной игре лидеров клуба (в топ-5 лучших бомбардиров плей-офф входят четыре игрока «Эдмонтона», а Макдэвида и Драйзайтль на двоих набрали 59 очков в 18 матчах), эффективных спецбригадах большинства, а также в надежной обороне и даже уверенной игре вратаря, что раньше считалось слабейшими местами «нефтяников».

Для понимания: за всю серию финала Запада «Даллас» не смог реализовать ни одной из 14 попыток при игре в большинстве. Всего же серия «убитого» меньшинства в исполнении «Эдмонтона» насчитывает уже 28 попыток подряд. При этом в последней, решающей игре битвы против «Старз» команде Макдэвида хватило всего лишь 3 броска в створ ворот со старта матча для двух голов (оба — в большинстве), чтобы победить и выйти в финал.

В решающей серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» сыграет впервые с 2006 года. Для Коннора Макдэвида этот финал, соответственно, станет первым. Чтобы завоевать титул, звездному канадцу придется переиграть «Флориду Пантерз», за которых отжигают Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Если Макдэвиду и Ко удастся добиться желаемого, то «Эдмонтон» прервет грандиозную серию российских побед.

Начиная с 2016 года минимум один российский хоккеист становился обладателем Кубка Стэнли. В 2016 и 2017 годах чемпионом НХЛ становился Евгений Малкин, в 2018-м исторический триумф с «Вашингтон Кэпиталз» оформили Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, в 2019-м Владимир Тарасенко и Иван Барбашев привели «Сент-Луис Блюиз» к сенсационному чемпионству, а 2020 году Кубок Стэнли достался Андрею Василевскому, Никите Кучерову, Михаилу Сергачеву и Александру Волкову.

Годом позднее Василевский, Кучеров и Сергачев стали двукратными обладателями трофея. В 2022-м чемпионский трон занял Валерий Ничушкин и его «Колорадо Эвеланш», а в 2023 году Иван Барбашев вновь завоевал «чашку», но уже в стане «Вегас Голден Найтс».

Либо Бобровский, Тарасенко и Куликов осчастливят вместе с «Флоридой» еще и свою родную страну, либо «Ойлерз», не имеющие в своем составе россиян, принесут Коннору Макдэвиду историческую победу, но положат конец российской серии.

Автор: Андрей Сенченко

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