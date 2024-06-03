Инсайдер заявил о возможном учреждении уже в 2024-м новой лиги, которая бросит вызов НХЛ | Источник: РИА "Новости"

По слова Фридмана, лига будет называться Major League Hockey (MLH) и матчи в ней будут проводиться в формате «три на три». Планируется, что в первом сезоне примут участие 16 команд, а фонд заработной платы для каждой из них составит $ 30 млн. Согласно Фридману, важное объявление произойдёт во время финала Кубка Стэнли.

«Картина станет более ясной во время финала. Мне сказали, что один из игроков, который принимал участие в полуфинале этого плей-офф НХЛ, связался с лигой для получения информации. У меня была возможность поговорить с несколькими людьми, включая игроков, которые связывались с лигой, но никто не хотел ничего говорить. Когда вы запрашиваете информацию у лиги, вы должны сначала подписать соглашение о конфиденциальности», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Также Фридман назвал игрока, который, по его информации, может стать лицом новой лиги.

«Фил Кессел хочет продолжать играть. В этом сезоне он не смог попасть в состав “Кэнакс”. Он не хочет завершать карьеру. Это было бы привлекательное имя для лиги», — добавил Фридман.