Текущие события
Хоккей. НХЛ
29.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. НХЛ
30.05
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
31.05
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
1.06
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
2.06
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.06
Эдмонтон
Даллас
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
3.06
Эдмонтон
Даллас
2.06
Флорида
Рейнджерс
1.06
Даллас
Эдмонтон
31.05
Рейнджерс
Флорида
30.05
Эдмонтон
Даллас
29.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
28.05
Эдмонтон
Даллас
26.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. НХЛ. Все результаты
18:50 (мск), источник: Sport24

Протас: «Я играл с Овечкиным в одном звене — это останется в памяти, можно будет детям рассказывать»

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поделился эмоциями от игры в одной команде с россиянином Александром Овечкиным.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Протас: «Я играл с Овечкиным в одном звене — это останется в памяти, можно будет детям рассказывать» | Источник: nhl.com

— То, что я играл с Александром Овечкиным в одном звене — останется в памяти на всю жизнь. Такое можно будет детям рассказывать. Он действительно величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории этой игры. Это было для меня очень значимым событием.

— Значимо ли для Овечкина переписать рекорд Гретцки?

— Конечно, но стоит отметить тот факт, что он очень много уделяет сил для результата команды. Надо больше побеждать, ведь он понимает, что это напрямую будет зависеть от его результативности. Он — не просто командный игрок, но и еще и наш лидер. Поэтому он и стал капитаном в столь юном возрасте. Желаю ему избегать травм и дай Бог, чтобы у него все получилось, — цитирует Протаса Sport5.

23-летний Протас в минувшем сезоне провел за «Кэпиталз» 78 игр и набрал 29 (6+23) очков.

Читайте также от «Sport24»
Лучшая гимнастка России показала пляжные фотографии, поздравляя подписчиков с первым днем лета
«При ее виде Папа Римский изъяснился б матом». Александра Албу показала убойную фигуру в купальнике
«Классная киска». Русская спортсменка устроила жаркую фотосессию
Российская теннисистка с украинской фамилией: «Такое ощущение, что я сейчас нужна на Мальдивах. Или хотя б в Дубае»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь