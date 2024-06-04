Протас: «Я играл с Овечкиным в одном звене — это останется в памяти, можно будет детям рассказывать»

— То, что я играл с Александром Овечкиным в одном звене — останется в памяти на всю жизнь. Такое можно будет детям рассказывать. Он действительно величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории этой игры. Это было для меня очень значимым событием.

— Конечно, но стоит отметить тот факт, что он очень много уделяет сил для результата команды. Надо больше побеждать, ведь он понимает, что это напрямую будет зависеть от его результативности. Он — не просто командный игрок, но и еще и наш лидер. Поэтому он и стал капитаном в столь юном возрасте. Желаю ему избегать травм и дай Бог, чтобы у него все получилось, — цитирует Протаса Sport5.