Протас: «Я играл с Овечкиным в одном звене — это останется в памяти, можно будет детям рассказывать»
Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поделился эмоциями от игры в одной команде с россиянином Александром Овечкиным.
Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поделился эмоциями от игры в одной команде с россиянином Александром Овечкиным.
— То, что я играл с Александром Овечкиным в одном звене — останется в памяти на всю жизнь. Такое можно будет детям рассказывать. Он действительно величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории этой игры. Это было для меня очень значимым событием.
— Значимо ли для Овечкина переписать рекорд Гретцки?
— Конечно, но стоит отметить тот факт, что он очень много уделяет сил для результата команды. Надо больше побеждать, ведь он понимает, что это напрямую будет зависеть от его результативности. Он — не просто командный игрок, но и еще и наш лидер. Поэтому он и стал капитаном в столь юном возрасте. Желаю ему избегать травм и дай Бог, чтобы у него все получилось, — цитирует Протаса Sport5.
23-летний Протас в минувшем сезоне провел за «Кэпиталз» 78 игр и набрал 29 (6+23) очков.