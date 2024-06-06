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04:00 (мск), источник: Известия

Два за два: «Эдмонтон» готов к битве с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли

Команда Сергея Бобровского — фаворит, но Коннор Макдэвид подарит финалу интригу.

Флорида
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Два за два: «Эдмонтон» готов к битве с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли | Источник: РИА "Новости"

Финальная серия «Флориды» и «Эдмонтона» еще не началась, но уже установила необычное достижение. Санрайз и Эдмонтон, где базируются команды, разделяет 4089 км — рекордное расстояние между городами-финалистами Кубка Стэнли. «Пантерз» — самая южная команда НХЛ, а «Ойлерз» — самая северная. Путь к финалу для команд также сложился полярно. «Эдмонтон» пережил смену главного тренера по ходу регулярки и, изменив игровой стиль, пробился в золотую серию. «Флорида» добралась до финала второй год подряд, сохранив и приумножив принципы, работавшие в прошлом сезоне. Именно команда во главе с российским вратарем Сергеем Бобровским считается явным фаворитом серии.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Финал, 9.06.2024, 3:00

Флорида-Эдмонтон-

Два финала «Флориды» за два года

Главный тренер Пол Морис последовательно ведет «Флорида Пантерз» к первому в истории франшизы Кубку Стэнли. В плей-офф именно «Флорида» произвела впечатление наиболее зрелой и готовой для больших дел команды. Ее состав сбалансирован, в нападении опасность исходит от каждой тройки, но есть личности, заслуживающие особого внимания. Мэттью Ткачак полезен не только в игре с шайбой, но и в нейтрализации лидеров соперников. Как физической, так и психологической. С «Эдмонтоном» лидера «Пантерз» связывают давние счеты, когда нападающий играл еще за «Калгари». Дополнительную мотивацию перед финалом искать не нужно. В плей-офф Ткачак невероятно хорош: 19 (5+14) очков за 17 матчей и статус лучшего ассистента команды.

Отдельно в финале переживаем за Сергея Бобровского. Голкипер прошел огромный путь, чтобы во второй раз в карьере сыграть в золотой серии. Для этого пришлось отправить в отпуск «Тампу» с Никитой Кучеровым, неуступчивый «Бостон» и давнего друга Артемия Панарина из «Рейнджерс». Бобровский выиграл вратарскую дуэль у Игоря Шестеркина в финале «Востока» и лидирует по победам среди голкиперов в плей-офф.

Ближайшего оппонента — Стюарта Скиннера из «Эдмонтона» — россиянин обходит по основным статистическим показателям. Анализ данных также подчеркивает превосходство Бобровского.

Перебирать сильные стороны и восхищаться тем, какую машину Морис сконструировал во «Флориде», можно долго. «Пантерз» подходят к финалу фаворитами, чего нельзя было говорить год назад перед серией с «Вегасом». Однако «Эдмонтон» после назначения Криса Ноблауха изменился, и в плей-офф все увидели, как команда научилась играть на результат. «Ойлерз» от серии к серии вырабатывали инстинкт убийц. Этого безумно не хватало в прошлые годы. Выход в финал не появился на пустом месте. «Эдмонтон» менялся и становился более гибкой командой, умеющей держать удар.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Финал, 11.06.2024, 3:00

Флорида-Эдмонтон-

Остановить Макдэвида

Незыблемыми остаются только позиции лидеров. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль несутся к первому в карьере Кубку Стэнли. В списке бомбардиров НХЛ нефтяной триумвират: Макдэвид, Драйзайтль и разбушевавшийся защитник Бушар. Управу на гениев из Эдмонтона не нашли ни в «Далласе», ни в «Ванкувере», ни в «Лос-Анджелесе». Против «Флориды» звезды получат другой уровень сопротивления. «Пантерз» уже выключили Кучерова, Пастрняка и Панарина. Но и команде Мориса, чтобы остановить лучшего хоккеиста планеты, потребуются другие усилия. Макдэвид — мотор и сердце «Ойлерз». Именно Коннор, способный в одиночку перевернуть матч, добавит финалу особенный шарм.

Вернемся к вратарям. Скиннер по ходу плей-офф попадал в запас, но в финале «Запада» собрался и выдал едва ли не лучшую серию. В трех последних матчах «Даллас» не забрасывал больше двух шайб за матч. Наивно думать, что «Эдмонтон» строит хоккей только от атаки, упрямо веря в сверхспособности компании Макдэвида. Феноменальные спецбригады «Ойлерз» (37,3% — реализация большинства, 93,9% — нейтрализация меньшинства) компенсируют трудности, возникающие в равных составах. У Ноблауха достаточно козырей, чтобы навязать борьбу считающейся фаворитом «Флориде».

Интриг в приближающемся финале достаточно. Путь «Флориды» больше поддается анализу и логике, но история «Эдмонтона» привлекательна по-своему. До Канады Кубок Стэнли не добирался очень давно — с 1993 года, когда трофей выиграл «Монреаль». «Ойлерз» близки к новому историческому повороту. Но на пути крепкая «Флорида», которая заждалась кубка ничуть не меньше. В финале хочется увидеть закрученный сюжет и затяжные разборки, желательно на семь матчей. При встрече таких соперников рассчитывать на другое не приходится.

Михаил Скрыль

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