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11:24 (мск), источник: Sport24

Шестеркин может подписать рекордный контракт для вратаря НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин может подписать новый контракт этим летом, сообщает The New York Post.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Руководство клуба впечатлено игрой россиянина в плей-офф, где команда дошла до полуфинала Кубка Стэнли. Поэтому Шестеркину, вероятнее всего, будет предложено новое соглашение.

Отмечается, что оно может составить рекордные для НХЛ 12 миллионов долларов в год — самая большая зарплата в истории лиги среди вратарей.

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