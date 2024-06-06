Шестеркин может подписать рекордный контракт для вратаря НХЛ

Руководство клуба впечатлено игрой россиянина в плей-офф, где команда дошла до полуфинала Кубка Стэнли. Поэтому Шестеркину, вероятнее всего, будет предложено новое соглашение.

Отмечается, что оно может составить рекордные для НХЛ 12 миллионов долларов в год — самая большая зарплата в истории лиги среди вратарей.