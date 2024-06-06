Шестеркин может подписать рекордный контракт для вратаря НХЛ
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин может подписать новый контракт этим летом, сообщает The New York Post.
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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин может подписать новый контракт этим летом, сообщает The New York Post.
Руководство клуба впечатлено игрой россиянина в плей-офф, где команда дошла до полуфинала Кубка Стэнли. Поэтому Шестеркину, вероятнее всего, будет предложено новое соглашение.
Отмечается, что оно может составить рекордные для НХЛ 12 миллионов долларов в год — самая большая зарплата в истории лиги среди вратарей.