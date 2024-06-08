Бобровский в составе «Флориды» сыграет второй год подряд в финале Кубка Стэнли

Клубы НХЛ из Канады в последний раз выигрывали Кубок Стэнли в 1993 году — это сделал тогда «Монреаль». Первые два матча нынешнего финала в серии до четырех побед состоятся в Санрайзе в ночь на 9 и 11 июня. Следующие две встречи пройдут в ночь на 14 и 16 июня в Эдмонтоне. Если потребуется, следующие матчи будут сыграны в ночь на 19 и 22 июня, а заключительный, седьмой матч пройдет в Санрайзе в ночь на 25 июня.

В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» заняла третье место в Восточной конференции, выиграв Атлантический дивизион. Если от «Эдмонтона» сразу два хоккеиста, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, вошли в топ-10 самых результативных игроков регулярного сезона, то у «Флориды» лишь форвард Сэм Райнхарт стал вторым снайпером с 57 голами. Однако вратарская линия «Флориды» по статистике выглядела более надежной — Сергей Бобровский стал третьим по среднему показателю пропущенных шайб, а его партнер по команде Энтони Штоларц показал наиболее высокий коэффициент надежности (92,5%). Бобровский в регулярном чемпионате разделил лидерство еще с тремя вратарями по количеству игр без пропущенных шайб (6).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Финал, 9.06.2024, 3:00 Флорида - Эдмонтон -

«Эдмонтон» в регулярном чемпионате выступил несколько хуже, чем год назад: тогда команда стала в Восточной конференции второй, а теперь — пятой. Однако в плей-офф хоккеисты «Ойлерз» выступают куда лучше, убрав на пути в финал «Лос-Анджелес» (4−1), «Ванкувер» (4−3) и победителя регулярного сезона в своей конференции «Даллас» (4−2). Стоит отметить, что «Эдмонтон» играет здорово в атаке: Макдэвид, Драйзайтль и защитник Эван Бушар являются лидерами в списке бомбардиров плей-офф, а Зак Хаймэн лидирует с 14 голами в списке снайперов. Самый результативный защитник Кубка Стэнли Бушар набрал 27 очков по системе «гол+пас» (6+21) и повторил рекорд XXI века среди игроков обороны по количеству голевых передач, установленный в 2022 году Кэйлом Макаром из «Колорадо».

Макдэвид в нынешнем плей-офф забил всего 5 голов, однако отдал 26 передач, что в том числе показывает, какой он выполняет объем работы на команду. В полуфинале с «Далласом» он набрал 10 очков, сыграв, можно сказать, за себя и Драйзайтля, который в той серии набрал всего четыре балла. Зато когда Макдэвид в сериях с «Лос-Анджелесом» и «Ванкувером» забил по голу, выручил немец, забросив соперникам восемь шайб.

«Однозначно, против Макдэвида играют всегда персонально. Он — одна из целей для всех тренеров соперников, поэтому в “Эдмонтоне” находят другие способы выводить партнеров для реализации моментов. Думаю, этим и просчитывается такая его результативность. Думаю, Макдэвид приспособился играть в нынешних условиях», — рассказал ТАСС об игре канадца в нынешнем плей-офф призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

Первый финал Макдэвида

В дуэли вратарей «Флориды» и «Эдмонтона» преимущество имеет более опытный Бобровский. Однако голкипер канадского клуба Стюарт Скиннер, вполне возможно, набрал форму к кубковому финалу. В шестом матче серии с «Далласом» (2:1) он отразил 33 броска.

«Думаю, та шестая игра однозначно помогла Скиннеру в плане уверенности. Мне кажется, этот вратарь всегда находился под давлением, его действия всегда рассматривали под микроскопом, особенно в Канаде. И последние три матча он провел здорово. Конечно, предпочтение отдается Бобровскому, но это финал. Мне кажется, игры будут проходить очень быстро. Я бы не сказал, что ситуация с вратарями в “Эдмонтоне” сравнима с большой дырой. Не думаю, что Скиннер сможет где-то выиграть матчи, но на данный момент он их не проигрывает, и это огромный плюс для “Эдмонтона”, — прокомментировал Самсонов ситуацию с вратарями команд-финалистов.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Финал, 11.06.2024, 3:00 Флорида - Эдмонтон -

Для того, чтобы «Эдмонтон» вышел в финал плей-офф, менеджменту команды пришлось поменять главного тренера. Сделано это было вовремя: в начале ноября после того, как в 13 матчах было одержано всего 2 победы, Джея Вудкрофта сменил Крис Ноблох, который до этого возглавлял фарм-клуб «Рейнджерс», а также в одной из канадских молодежных лиг команду, за которую играл Макдэвид.

27-летний канадец, вокруг которого строится игра «Эдмонтона», выступает за команду с 2015 года и был выбран на драфте канадским клубом под первым номером в том же году. За это время «Эдмонтон» всего второй раз дошел до полуфинала — в 2022 году клуб вчистую уступил ставшему победителем плей-офф «Колорадо». Почти за 10 лет до прихода Макдэвида «Эдмонтон» в 2006 году в своем последнем финале уступил в семи матчах «Каролине». В последний раз «Эдмонтон» выигрывал Кубок Стэнли в 1990 году, победив «Бостон» с общим счетом 4−1, с 1984 по 1990 год команда становилась обладателем трофея пять раз (1984, 1985, 1987, 1988, 1990).

Какой хоккей комфортен для «Флориды»

«Флорида» в плей-офф обыграла в первом раунде «Тампу» (4−1), несмотря на присутствие в ее составе лучшего бомбардира регулярного чемпионата Никиты Кучерова. Во втором раунде был обыгран «Бостон» (4−2), а в полуфинале — победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» (4−2).

Фаворитом полуфинальной серии виделись именно «Рейнджерс», однако «Флорида» умело сдержала лидеров соперника. Артемий Панарин за весь полуфинал забил только однажды, а партнеры по первой тройке Крис Крайдер и Мика Зибанежад в шестом матче не отличились ни разу, блеснув лишь в проигранном предпоследнем матче. Бобровский же переиграл вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, в том числе и благодаря тому, что не пропустил в самом первом матче полуфинала.

Плей-офф показал, что у «Флориды» ровный по силе состав, и в последних 3 играх полуфинальной серии, оставшихся за «Пантерз», блеснул не являющийся лидером команды в плане результативности Сэм Беннетт, набравший 4 очка (3+1).

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«Важно, как “Флорида” играет с шайбой и без нее. Очень мало ошибок, зачастую они показывают такой прагматичный хоккей, но это приносит результат. Команда может не только с ходу забить, но и прогрызть место перед воротами — скорее всего, в этом и есть сила “Флориды”. Она не настолько рассчитывает, что забьет два-три гола, может возить шайбу в чужой зоне и забивать такие “грязные” голы. Мне кажется, “Флорида” очень комфортно себя чувствует при счете 0:0, 1:1, она играет, отталкиваясь от хорошей структуры, и ее хоккей не меняется», — описал Самсонов хоккей «Пантерз».

Фактором, который может помочь «Эдмонтону», является игра в большинстве — в нынешнем плей-офф реализация лишнего игрока у «Ойлерз» составляет 37,3% против 23,3% «Флориды». «У “Эдмонтона” это огромный показатель, практически каждое третье удаление реализовывается. По ходу плей-офф это можно назвать феноменальными цифрами. Если же игра затянется в формате 5×5, то больше предпочтения стоит отдать “Флориде”, — отметил специалист.

Тарасенко может стать двукратным обладателем Кубка Стэнли

«Флорида» уже на третий год, в 1996 году, после своего основания добралась до финала плей-офф НХЛ, где в четырех матчах уступила «Колорадо». Год назад южане в пяти играх проиграли «Вегасу», но в нынешнем сезоне они выглядят гораздо мощнее, став первыми в таблице Атлантического дивизиона в регулярном чемпионате. Команда сохранила прошлогодний костяк, точечно усилил состав Владимир Тарасенко, забросивший шайбу в ворота «Рейнджерс» в шестом матче.

Предстоящий финал интересен тем, что в нем примут участие сразу четыре первых номера драфта НХЛ, который проходил 10 лет назад. Тогда под первым номером «Флоридой» был выбран защитник Аарон Экблад, вторым «Баффало» забрал Райнхарта, третьим ушел в «Эдмонтон» Драйзайтль, четвертым в «Калгари» — Беннетт. Райнхарт и Беннетт были обменяны во «Флориду» в 2021 году. Также финал может запомниться тем, что форвард «Эдмонтона» Кори Перри станет первым хоккеистом в истории НХЛ, вышедшим в решающую серию плей-офф с пятью разными клубами. Канадец, которому 39 лет, ранее играл в кубковых финалах за «Анахайм» (2007), «Даллас» (2020), «Монреаль» (2021) и «Тампу» (2022), при этом выиграть кубок он смог всего лишь раз — в 2007 году.

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Финальная серия наверняка запомнится и тем болельщикам, которые захотят поддержать обе команды на выезде. Расстояние между Санрайзом и Эдмонтоном составляет 4 089 км, что является рекордом среди участников решающей серии. Предыдущее достижение принадлежало финалу 2011 года между «Ванкувером» и «Бостоном» (4 029 км).

Российские игроки могут не завоевать Кубок Стэнли впервые с 2015 года. Тогда плей-офф выиграл «Чикаго», одолев в финале «Тампу» (4−2), в составе которой играли вратарь Андрей Василевский, защитник Никита Нестеров, нападающие Кучеров и Владислав Наместников. В нынешнем году в составе «Флориды» выступают Бобровский, Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов. В основном составе «Эдмонтона» россиян нет.

Тарасенко в случае победы станет двукратным обладателем Кубка Стэнли, поскольку в 2019 году завоевал его в составе «Сент-Луиса». Бобровский, который в 2013 и 2017 годах выигрывал «Везину Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ), а также Куликов победителями плей-офф НХЛ еще не становились. Последним российским игроком, выигравшим Кубок Стэнли дважды, стал в прошлом году Иван Барбашев в составе «Вегаса». Дважды кубок как хоккеисты также завоевывали Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов (оба — 1997, 1998), Сергей Зубов (1994, 1999), Сергей Немчинов (1994, 2000), Олег Твердовский (2003, 2006), Павел Дацюк (2002, 2008), Вячеслав Войнов (2012, 2014), Василевский, Кучеров, Михаил Сергачев (все — 2020, 2021).