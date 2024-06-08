Последний шанс Бобровского? Главные интриги битвы звезд России с Канадой

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«Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» сойдутся в финале очередного розыгрыша Кубка Стэнли. «Пантеры» в случае успеха перепишут свою клубную историю, а заодно осчастливят хоккейную Россию. «Ойлерз» же находятся в шаге от того, чтобы снять проклятье со всей Канады. Главные тезисы решающей серии сезона НХЛ — в анонсе РИА Новости Спорт.

Уникальный финал

Национальная хоккейная лига всегда привлекала зрителей со всего мира не только хоккеем высшего класса, но и своей непредсказуемостью и убеждением в то, что даже самые фантастические сценарии реальны. Противостояние «Флориды» с «Эдмонтоном» уже стало уникальным в истории НХЛ: обе команды никогда ранее не встречались друг с другом в матчах плей-офф. Для лиги этот вариант финала Кубка Стэнли станет уже 67-м. Он также стал для всей лиги рекордным по расстоянию между городами, где клубы проводят свои домашние матчи. Для перелета из Санрайза в Эдмонтон (и, соответственно, наоборот) хоккеистам придется преодолеть 4089 километра.

«Флорида» предпримет третью в своей клубной истории попытку стать чемпионом. Предыдущие две завершились печально: в 1996 году «Пантерз» без шансов проиграли «Колорадо Эвеланш» (0−4), а в прошлом сезоне подопечные Пола Мориса уступили еще вчерашним дебютантам НХЛ «Вегас Голден Найтс» (1−4).

«Эдмонтон» же в этом плане гораздо опытнее и успешнее своих соперников. «Ойлерз» пять раз выигрывали Кубок Стэнли и еще дважды были финалистами турнира. Но есть один важный нюанс — в финале «нефтяники» сыграют впервые за 18 лет, а свой последний триумф они отметили и вовсе в далеком 1990-м.

Продлится ли успешная серия россиян?

Последние четыре финала Кубка Стэнли при любом раскладе серии гарантировали чемпионский успех для хоккеистов из России. В новой же серии эти шансы сократились до стандартных «50 на 50». За «Флориду» выступают три россиянина: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко, уже выигравший заветный трофей в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019-м. В «Эдмонтоне» же представителей России нет.

Потому в случае успеха «Ойлерз» может прерваться длительная серия успехов россиян: в 2016 и 2017 Кубок Стэнли брал Евгений Малкин, в 2018 чемпионами стали Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, в 2019-м — Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, в 2020 году трофей завоевали Андрей Василевский, Никита Кучерова, Михаил Сергачев и Александр Волков, годом позднее Василевский, Кучеров и Сергачев повторили этот успех, позднее свое имя на Кубок Стэнли вписал Валерий Ничушкин, а в прошлом сезоне Иван Барбашев стал двукратным обладателем трофея.

Бобровский, Куликов и Тарасенко стоят в очереди на продление этой приятной для России серии. С ними же в историю может войти и Максим Иванов, тренер «Пантерз» по индивидуальным качествам игроков команды. До Иванова среди россиян только Вячеслав Фетисов, Владимир Буре и Сергей Гончар становились обладателями титула чемпиона НХЛ в качестве тренера.

Кубок для Бобровского — красивая история

В данном разрезе отдельно необходимо выделить фигуру Сергея Бобровского. 35-летний российский голкипер построил богатую и великолепную карьеру, стал одним из лучших хоккейных вратарей в мировой истории, дважды выиграл «Везина Трофи» (единственный среди россиян), но до сих пор не заполнил в своих регалиях нишу под названием «обладатель Кубок Стэнли». В прошлом сезоне Бобровский был как никогда близок к этому достижению — финал 2023-го в принципе стал первым в его карьере, и «Флорида» дошла до сражения с рыцарями «Вегаса» именно благодаря великолепной игре российского голкипера. Но не сдюжила.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241263&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас же картина несколько иная. «Пантерз» серьезно прибавили по сравнению с прошлым годом, и явного фаворита в финальной серии нынешнего розыгрыша нет. Да и успехи «Флориды» уже не так явно выражены уверенной и надежной игрой Бобровского. Однако роль Сергея преуменьшать из-за этого никак нельзя — Боб все так же великолепен, а его сейвы сыграли огромную роль в том, что «пантеры» второй год подряд дошли до финала Кубка Стэнли.

Следующие два года станут для россиянина последними по текущему контракту с «Флоридой», и есть сомнения в том, что команда из Санрайза останется на том же уровне. Равно как и в том, что Бобровский получит хоть сколько-нибудь похожие предложения о продолжении карьеры. Сегодняшний шанс стать чемпионом НХЛ может оказаться едва ли не последним в карьере легендарного россиянина.

Проклятье Канады будет снято?

Тенденция расширения НХЛ в США давно привела к разговорам об отсутствии успехов хоккейной Канады. Этот вопрос довольно спорный, если посчитать количество канадских хоккеистов в чемпионских командах лиги. Но один сухой факт все же стоит отметить вновь — Кубок Стэнли давно не доставался клубу из Канады.

Последний успех команды из Страны кленового листа все еще датируется 1993 годом. Более 30 лет назад чемпионами НХЛ стали «Монреаль Канадиенс» — самый титулованный клуб лиги. С тех пор канадские команды предприняли шесть неудачных попыток вернуться на вершину пьедестала. Неудивительно, что сейчас едва ли не вся Канада желает «Эдмонтону» прервать столь неудачную серию.

Макдэвид официально станет великим?

Желание канадцев увидеть чемпионство «Ойлерз» связано не только с упомянутым проклятьем. Канада также хочет увидеть Кубок Стэнли в руках у главного хоккейного символа страны — Коннора Макдэвида.

Последние несколько лет в хоккейном сообществе ведутся горячие споры о том, кто же на самом деле является лучшим игроком в мире — Макдэвид или Натан Маккиннон. Однако именно лидер «Эдмонтона» обладает статусом едва ли не мессии в своей родной стране. Современная хоккейная Канада в первую очередь ассоциируется именно с Коннором.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240481&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К своим 27 годам Макди переписал десятки (если не сотни) рекордов клуба и НХЛ, из года в год он поражает своей статистикой, феноменальной техникой и способностью делать из соперников мальчиков для битья, и именно он закрепил за собой звание главного наследника Уэйна Гретцки.

Ожидается, что Коннор к концу своей карьеры по количеству очков приблизится к Величайшему так близко, как не удавалось никому. Однако на фоне этих успехов главного Макдэвид все еще не добился. Кубка Стэнли в его копилке до сих пор нет. Более того — в своей карьере капитан «Ойлерз» впервые сыграет в финале. Возможно, Коннору хватит всего одной попытки, чтобы почувствовать себя Лионелем Месси, когда тот наконец-то стал чемпионом мира по футболу.