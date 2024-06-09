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09:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шатаут Бобровского принес «Флориде» победу на старте финала Кубка Стэнли

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

Флорида
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Флориды» шайбы забросили Картер Верхаге (4-я минута), Эван Родригес (23) и Ээту Луостаринен (60).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 32 броска и оформил свой третий в карьере шатаут в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 35-летний вратарь также одержал 42-ю победу в своей карьере в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он догнал Евгения Набокова и разделил с ним второе место среди всех российских вратарей в истории.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко нанес два броска в створ ворот и провел четыре силовых приема. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов также отметился четырьмя хитами.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Флориды». Второй матч противостояния пройдет в Санрайзе в ночь на 11 июня по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
Флорида
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Эдмонтон
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