«Проверьте его на допинг!» Русский герой унизил хваленых канадцев в финале

Противостояние «Флориды Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли еще до первого матча серии обросло массой вопросов. Предсказать ее ход и, соответственно, итог оказалось задачей не из простых. Среди главных интриг битвы за главный трофей сезона Национальной хоккейной лиги на обсуждение поднимались следующие темы:

продолжит ли «Эдмонтон» тенденцию свой впечатляющей результативности?

как «Флорида» будет связывать по рукам и ногам тройки Коннора Макдэвида и Леона Драйзатля?

кто выйдет победителем из дуэли Сергея Бобровского и Стюарта Скиннера?

хватит ли у «Пантерз» сил оказывать на «Ойлерз» то же давление, что и в предыдущих сериях плей-офф?

Пока же на деле все выглядит весьма прозаично. «Флорида» отказалась от того тотального выноса оппонента, как это было в противостояниях с «Тампой», «Бостоном» и «Рейнджерс». Подопечные Пола Мориса дали «Эдмонтону» возможность контролировать шайбу и обдумывать различные варианты подходов к воротам Сергея Бобровского. Сами же «пантеры» при этом в первом матче серии буквально скопировали стиль игры «нефтяников» в решающей встрече их битвы против «Далласа», когда «Ойлерз» нанесли всего 10 бросков в створ за всю игру и добыли необходимую победу с минимальным счетом (2:1). «Флорида» тоже не стала распыляться на многочисленные попытки пробить чужого вратаря, а сделала акцент на реализации моментов. Двух точных бросков из первых пяти в створ хватило, чтобы достичь нужного результата. Картер Верхаге открыл счет уже на четвертой минуте встречи, а Эван Родригес наказал «Ойлерз» за грубую ошибку в обороне в дебюте второго периода. Ээту Луостаринен за пять секунд до конца матча поразил пустые ворота и сделал счет 3:0, когда исход матча уже был предрешен.

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При этом нельзя сказать, что для «Флориды» эта победа была уверенной или убедительной. «Пантерз» хоть и отдали шайбу «Эдмонтону», но позволяли Макдэвиду и компании слишком многое. И здесь уже на первый план вышел Сергей Бобровский.

35-летнему голкиперу было посвящено немало внимания в преддверии финала. Возможно, именно сейчас у Боба имеется последний шанс завоевать Кубок Стэнли. Если он станет чемпионом, то, по мнению авторов сайта НХЛ, неизбежно войдет в число главных претендентов на попадание в Зал хоккейной славы по окончании карьеры. Большой шаг к этому величию Сергей уже сделал.

С самого дебюта матча Бобровский дал понять, что готов даже дразнить звезд «Эдмонтона» и оставить их с пустыми руками. Хваленая атака «нефтяников» во главе с Коннором Макдэвидом раз за разом пыталась «прошить» легендарного русского вратаря. И все бесполезно, безрезультатно. Даже лично Макдэвид после множества попыток отметиться голом впоследствии попросту опустил руки. «Бобровский — стена» — таких эпитетов Сергей услышал за сегодня столько же, сколько, вероятно, за всю карьеру.

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Суммарно Бобровский отразил 32 броска за матч и оформил свой третий в карьере шатаут в плей-офф НХЛ. В играх Кубка Стэнли 35-летний голкипер добыл уже 42-ю победу и сравнялся по этому показателю с Евгением Набоковым. Среди российских вратарей выше только Андрей Василевский (66 побед в плей-офф НХЛ, рекорд). Также Бобровский добыл для «Флориды» первую в истории клуба «сухую» победу в финалах Кубка Стэнли и установил рекорд всех времен в истории лиги — Сергей стал самым возрастным голкипером, кому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шатаута. На момент матча с «Эдмонтоном» Бобу исполнилось 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня).

В Северной Америке, кажется, уже перебрали весь словарь английского языка, чтобы выразить свое восхищение игрой россиянина. Более того — журналисты называют Бобровского главным претендентом на «Конн Смайт Трофи». Если «Флорида» все же станет чемпионом, то самым ценным игроком розыгрыша плей-офф НХЛ признают российского вратаря (в ином случае награду можно будет считать обесцененной).

Американская пресса также шутит в свойственном себе стиле:

«Кто-нибудь проверьте Бобровского на допинг после матча», — написали авторы новостного канала НХЛ.

Действительно, после таких побед можно всерьез задуматься, что Сергей — сверхчеловек. Легендарный российский вратарь находится всего в трех победах от абсолютного величия.

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