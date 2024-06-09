«Я здесь благодаря богу, без него я никто». Что помогает Бобровскому в плей-офф НХЛ

Комментарии игроков и тренеров Флориды и Эдмонтона после первого матча финала Кубка Стэнли — 2024 | Источник: AP 2023

Финальная серия Кубка Стэнли взяла старт прошедшей ночью, и первый матч, несмотря на относительно малое количество голов, выдался очень содержательным. «Эдмонтон» не стушевался под давлением «Флориды», выглядел бодро и, по правде говоря, больше заслужил победу, но один человек был против, и этого было достаточно.

Перед встречей необходимо было соблюсти все церемониальные прелюдии, поэтому начало матча ещё более затянулось, чем это обычно бывает. В том числе на лёд «Амерант Банк Арены» вынесли Кубок Стэнли, и эмоции нахлынули не только у болельщиков «Пантерз», которые ждут первой победы в истории. Эван Родригес после матча сказал, что его охватил «озноб» при виде трофея: «Это было довольно приятно. Я не собираюсь лгать».

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Во время первой смены давление и волнение ещё витали в воздухе, особенно это было видно по игре Бобровского, который на первой минуте едва не «привёз» гол: Сергей старался отправить шайбу в сторону ближнего борта, но вездесущий Коннор Макдэвид накрыл российского вратаря. «Флориду» пронесло. Главный тренер «Пантерз» Пол Морис отметил этот момент на послематчевой пресс-конференции: «Несмотря на плохую передачу во время первой смены, он смог собраться».

«Пантеры» сумели открыть счёт в дебюте встречи, но преимущество «Эдмонтона» нарастало и нарастало. Особенно было удивительно видеть, как раз за разом оборона допускает выходы «один в ноль» или броски в упор без помехи, но Бобровский останавливал все угрозы и не давал возможности сыграть на добивании. Стало понятно, что та нервная первая смена забыта.

Это же отметил и визави Бобровского после матча, не поскупившись и на комплименты в адрес российского вратаря: «Несмотря на то что мы пропустили первыми, я думаю, что наша команда хорошо провела все полные 60 минут. Мы играли потрясающе на протяжении всей встречи. Мы действительно доминировали. Игра Боба имела огромное значение и стала главной причиной, по которой они смогли победить».

Эван Родригес также подчеркнул, насколько были важны сейвы Бобровского в начале матча: «Он сделал пару больших сейвов в начале игры. Я уверен, что это помогло нам войти в игру. Он был невероятен сегодня вечером. Он сделал всё для нас».

В середине второго периода преимущество «Ойлерз» стало уж совсем неприличным: гости перебрасывали соперника в три раза. Однако мало того, что не отыгрались, так ещё и пропустили ещё одну шайбу в дебюте второго отрезка. Но чем дальше заходил матч, тем меньше шансов становилось у «нефтяников»: «Флорида» наладила взаимодействие в обороне, перестала удаляться, а «расстрелы» Бобровского сменились на угрозы воротам под давлением, что облегчило ситуацию для россиянина. Хотя, кажется, он и так не особо жаловался.

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Больше хозяева начали и бить оппонента, что выливалось в стычки, которых в первом и третьем периоде особо не было. Все это видели и в трёх сериях до этого, когда «Тампе», «Бостону» и «Рейнджерс» доставалось. Капитан «Эдмонтона» поделился мыслями на этот счёт: «Соперник именно такой, как выглядит по телевизору, они быстрые и агрессивные».

«Пантерз» поразили пустые ворота в концовке матча, одержали сухую победу, уступив по броскам со счётом 18:32. На этом акцент после игры сделал Коннор Макдэвид, который припомнил предыдущий матч: «Может быть, это хоккейные боги вернули нам должок за шестую игру серии с “Далласом”, в которой мы, вероятно, не заслуживали победы (“Эдмонтон” выиграл 2:1, уступив “Далласу” по броскам со счётом 10:35. — Прим. “Чемпионата”). Сегодня вечером, возможно, мы заслужили хотя бы один гол, может быть, два гола, но мы не нашли способа их забить. Я знаю, что если эта команда будет придерживаться такой игры, то голы придут. Мы довольны своей игрой. Многое, что в ней может понравиться, мы не сдавались, нам не повезло с отскоками».

Но о боге после матча говорил не только Макдэвид. Сергей Бобровский, комментируя победу, сказал: «Что касается сейвов, то я здесь благодаря богу, а не себе. Без него я никто. Я просто живу ради этой возможности и наслаждаюсь каждой её секундой».

Концентрацию и фокус российский голкипер тоже не теряет, отчётливо понимая, что сделан лишь один шаг: «Интересно играть против этих ребят, этих элитных ребят. На трибунах была великолепная атмосфера. Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой игры в финале. Я думаю, что сегодня все ребята в меньшинстве выкладывались на полную. Ребята подчищали отскоки на пятачке и сыграли очень продуктивно. Каждая победа — это большая победа, но это длинная серия. Мы собираемся перезагрузиться и хорошо подготовиться к следующей битве».

Мэттью Ткачук после победы над «Рейнджерс» в финале конференции попросил скромного Бобровского выйти вперёд для памятного фото с призом принца Уэльского, который каждый год вручается чемпиону Востока, подразумевая его большой вклад в это достижение. Сегодня Мэттью вновь подчеркнул важность Сергея: «Он олицетворяет всё, что ты хочешь видеть в партнёре по команде, особенно во вратаре».

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Пол Морис так же, как и многие эксперты, отметил хорошую игру в исполнении «Ойлерз»: «Мы собираемся выяснить, насколько лучше мы можем стать, если будем играть в свою игру. Это не значит, что если мы будем просто играть в свою игру, то выиграем со счётом 7:0. “Ойлерз” провели очень сильную игру. Я думаю, что они хорошо двигались и очень быстро выходили из обороны в атаку. Мы этого ожидали. Есть аспекты, в которых, я думаю, мы можем стать лучше».

А вот его коллега по цеху, Крис Ноблох, на вопрос о вдохновляющей игре Бобровского ответил довольно-таки протокольно: «Определённо есть вещи, на которые мы можем нацелиться. У каждого вратаря есть сильные и слабые стороны. У каждой системы, против которой вы играете, есть сильные и слабые стороны. Так что есть вещи, на которые мы как тренеры можем обратить внимание. А ещё есть элемент удачи».

Но при этом и упомянул, что его команде нужно улучшать игру: «Мы понимаем, что “Эдмонтону” придётся играть ещё лучше. Есть вещи, которые мы проанализируем и постараемся увеличить наши шансы».