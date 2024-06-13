«Флорида» не может вылететь на матч финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» из-за непогоды
«Флорида» не может вылететь на матч финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» из-за непогоды.
Флорида
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«Флорида» не может вылететь на матч финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» из-за непогоды.
Как сообщает журналист Джордж Ричардс в своих социальных сетях, рейс «Флориды» был отложен из-за проливных дождей.
«Флорида» ведет 2−0 в финальной серии Кубка Стэнли. Третий матч серии должен состояться в Эдмонтоне 13 июня.
Ранее стало известно, что российский форвард «Флориды» Тарасенко пропустил тренировку перед третьей игрой финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».