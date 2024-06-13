«Флорида» не может вылететь на матч финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» из-за непогоды | Источник: AP 2023

Как сообщает журналист Джордж Ричардс в своих социальных сетях, рейс «Флориды» был отложен из-за проливных дождей.

«Флорида» ведет 2−0 в финальной серии Кубка Стэнли. Третий матч серии должен состояться в Эдмонтоне 13 июня.