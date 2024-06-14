Россияне дали огня в Канаде! Бобровский и Тарасенко в шаге от чемпионства!

Источник: Соцсети

После двух побед «Флориды» в двух стартовых матчах финальной серии Кубка Стэнли на поверхности закрепился очевидный вопрос: «Сохранят ли “Пантерз” этот настрой и справятся ли с мощным давлением трибун огромной арены в Эдмонтоне?» Фактор особой атмосферы внутри арены «Роджерс Плэйс» укрепился двумя проблемами, с которыми столкнулись «Пантерз».

Первая — состояние здоровья Александра Баркова. Лидер и капитан «Флориды» во второй игре серии получил повреждение после грубого удара в голову от Леона Драйзайтля и из-за этого досрочно покинул площадку. Его участие в третьем матче было под вопросом, немец из «Эдмонтона» же дисквалификации избежал. Вторая проблема — технического характера. Как известно, этот финал Кубка Стэнли стал для всей лиги рекордным по расстоянию между городами, где клубы проводят свои домашние матчи, — 4089 километров. Время полета в одну сторону составляет порядка шести часов, но в график «Пантерз» вмешалась погода. Обильные ливни и затопленные улицы во Флориде привели к массовым отменам рейсов в международных аэропортах Майами и Форт-Лодердейл, в Эдмонтон «пантеры» вылетели на несколько часов позже запланированного, так еще и на месте назначения столкнулись с непогодой.

К счастью, Барков все же получил от клубных врачей зеленый сигнал для участия в матче, а поздний вылет на гостевую игру глобально не сказался на форме хоккеистов. Встреча в Эдмонтоне, как и ожидалось, получилась весьма нервной и хаотичной. В первом периоде «Ойлерз» предпринимали попытки оперативно «пробить» Сергея Бобровского и открыть счет. По броскам в створ «нефтяники» даже превзошли своих соперников. Однако первыми забили именно «пантеры» — Сэм Райнхарт эффектно сыграл на подставлении перед самым перерывом.

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На этот гол «Эдмонтон» отреагировал в дебюте второй 20-минутки, когда Уоррен Фёгеле неожиданно для многих убежал в контратаку и реализовал выход «один в ноль».

Казалось, на этой ноте «Ойлерз» пойдут вперед, но вместо этого нажили себе кучу проблем, которые привели сразу к трем пропущенным шайбам. Владимир Тарасенко, Сэм Беннетт и Александр Барков отличились по разу в течение каких-то шести минут.

Особенно выделим первый в этом финале гол Тарасенко, который после эффектного сейва в исполнении Сергея Бобровского наказал Стюарта Скиннера за грубую ошибку, а также шайбу Баркова. Русский финн на глазах у своего обидчика Драйзайтля не словом, а делом показывает, как надо соответствовать роли лидера команды.

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В этот период «Ойлерз» откровенно поплыли — прямо как жители Майами во время крупных ливней. Но «нефтяникам» необходимо отдать должное, ведь они нашли в себе силы и характер вернуться в игру и едва не совершить камбэк со счета 1:4. Коннор Макдэвид хоть и никак не может забить Сергею Бобровскому, но голевые передачи раздает направо и налево. Канадский суперфорвард и капитан «Эдмонтона» сделал многое для того, чтобы увеличить шансы команды на успех. И сделал бы еще больше, если бы не Бобровский. Сергей Андреевич в самой концовке встречи совершил очередной невероятный сейв и уберег победу для «Пантерз».

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В общей сумме Бобровский отразил 32 броска из 35 и позволил «Флориде» приблизиться к заветному чемпионству на расстояние всего в один шаг. Одна победа — и великий российский вратарь впервые в своей карьере поднимет Кубок Стэнли. И, возможно, приз «Конн Смайт Трофи». В случае триумфа «Пантерз» членам Ассоциации спортивных журналистов НХЛ, которые определяют лауреата награды самому ценному игроку плей-офф, придется сделать крайне сложный выбор между Бобровским и Барковым.