Тренер «Флориды»: если мне посчастливится проснуться, у меня будет план на завтра | Источник:

«Я с нетерпением жду возможности лечь спать, так что я собираюсь сосредоточиться на этом и получить удовольствие. Если мне посчастливится проснуться, у меня будет план на завтра, и тогда я не буду заглядывать дальше этого», — цитирует Мориса сайт НХЛ.