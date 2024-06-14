Русский гений съел звезд, которым поклоняется Америка. За Кучеровым и Панариным жертвой Бобровского будет Макдэвид

«Если вас это утешит, то скоро все закончится. Этот финал Кубка Стэнли еще долго будет больным местом для болельщиков “Нефтяников”. Во втором периоде третьего матча фанаты, заплатившие по тысяче долларов за билеты, увидели три гола “Флориды” подряд, которые и решили исход всей серии. Лучшие игроки просто застряли, большинство не работает. Вратарь “Флориды” Сергей Бобровский снова украл лучшие моменты у “Ойлерз”, а сам “Эдмонтон” допустил непростительные ошибки в решающие моменты», — отметил Роб Тычковски из Edmonton Sun, и эти слова лучше всего характеризуют исход третьего матча финала Кубка Стэнли.

Все попытки «Нефтяников» навязать свою игру полностью провалились. «Флорида» вела по ходу матча 4:1, а лучшие игроки канадской команды снова промолчали. Но, конечно, при всем разочаровании Макдэвида и Драйзайтля, надо отдать должное «Пантерам».

Они играют и выигрывают по своей собственной системе, ключевым нюансом которой является тщательный разбор и полный «шлагбаум» перед лидерами оппонентов. И дело здесь не только в Бобровском, который снова провел отличный матч, приблизивший его к «Конн Смайт Трофи» — призу лучшему игроку плей-офф. В игре «Флориды» есть что-то поучительное, что подчеркивает справедливость будущего чемпионства.

Макдэвид и Драйзайтль набрали на двоих чуть больше, чем ничего: все их моменты оказались нереализованы.

В первом раунде такой же финт был проделан с «Тампой» и Никитой Кучеровым. Во втором — Давид Пастрняк из «Бостона» остался почти ни с чем. В третьем пропал с радаров Артемий Панарин, который должен был быть лучшим в «Рейнджерс».

«Пантеры» отлично справляются со своим делом, кто бы ни был соперником. Не зря сказал ненавидимый всеми соперниками Ткачук: «У нас настрой простой: 20 наших парней против всех».

Пол Морис, когда-то неплохо работавший в КХЛ, стремительно врывается в элиту тренерского цеха НХЛ — его судьба чем-то схожа с Бобровским, который добрался до крупного успеха далеко не сразу.

После третьего матча финала Бобровский сидел в раздевалке, что-то бормоча себе под нос или напевая что-то. Он уже был в своем собственном мире. Мир Боба — это мир, в котором он делает дыхательные упражнения и упражнения для глаз перед игрой. Он не разговаривает с партнерами по команде. В столь эмоциональной игре он лишен эмоций.

Сергей с первого матча показал, как надо останавливать броски Макдэвида и продолжил это делать на протяжении всей серии. У Коннора было три голевых момента за игру — все три нейтрализовал новокузнечанин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241628&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бобровский сделал 13 сейвов в первом периоде, а потом «Пантеры» улучили свой момент: Барков, Форслинг и Райнхарт соорудили контратаку, обескуражив бедолагу Стюарта Скиннера.

«Их вратарь сделал несколько хороших сейвов, они забросили шайбу. Мы опять проиграли, это было непросто», — сказал Крис Ноблох. Его подопечные не смогли бросить в створ ворот в последние 90 секунд матча при счете 3:4, когда нужна была максимальная активность.

Звезды «Флориды» продолжают играть, как звезды, как лучшие игроки, на которых «едет» вся команда. Именно поэтому у «Пантерз» все получается в нынешнем плей-офф, а интрига остается лишь одна: вручат им Кубок Стэнли на канадской чужбине, или же в родной флоридской гавани.