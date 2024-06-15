Американский колхоз. В НХЛ будет играть команда без названия и логотипа | Источник: Sport24

«Наш русский колхоз», — с этой фразой, адресованной дыре во льду арены в Уфе, в историю вошел Александр Радулов. Однако колхоз бывает не только в нашей стране. Удивительные вещи случаются и там, где обычно все выглядит безоблачно и сугубо профессионально. Даже в Америке.

Появление в лиге клуба из Солт-Лейк-Сити многие приняли на ура. Как-никак, новый штат, довольно северный, а значит потенциально хоккейный. Сразу же вспоминается Олимпиада 2002 года. Да и принцип «хуже уже не будет» никто не отменял. НХЛ так намучилась с «Аризоной», что, кажется, переезд франшизы в любой регион — благо.

Играть «Юта» будет не на 5-тысячной арене, как «койоты». Это уже плюс. Студенческий дворец по-настоящему позорил сильнейшую лигу мира. Арена в Солт-Лейк-Сити куда вместительнее. Подано уже более 34 тысяч заявок на абонементы. Самое дешевое место обойдется примерно в 44 доллара за игру, или 1 848 долларов за год. Стоимость самого дорогого абонемента составляет 12 180 долларов за год, или порядка 290 долларов за матч. Однако на этом плюсы пока заканчиваются.

Менеджмент «Юты» отличился уже на драфт-комбайне. Церемония выбора лучших юниоров состоится в последних числах июня, а пока проходят тесты и собеседования.

Представители экс- «Аризоны» спрашивали у своих потенциальных проспектов их рейтинг… в «Убере». Поведение хоккеистов в такси — это то, что ранее клубы не интересовало.

Но если рейтинг в такси еще что-то может сказать о человеческих качествах, и этот нестандартный ход может быть успешным, то айдентика «Юты» — это полный провал. По сути, новый клуб заходит в лигу без логотипа и названия. Если не считать таковым наименование штата и леттеринг с ним же на форме. Вы еще жаловались, что в России клубы называют ХК «Сочи»?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241630&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Процесс формирования клубной идентичности будет завершен только к сезону-2025/26, тогда же появится новая форма. При этом цветовая схема уже выбрана. В сезоне-2024/25 «Юта» будет использовать черно-белые свитера с голубой окантовкой. На них будет леттеринг Utah.

Клуб сообщает, что черный цвет олицетворяет темные ночи в горах и вулканические породы пустынь штата, белый — снег на вершинах гор и солончаки, голубой — небо и богатую историю зимних видов спорта в Юте. Звучит красиво, выглядит неплохо, но сыро. По сути, НХЛ допускает к участию в чемпионате полуфабрикат. Из этого проекта может получиться что-то интересное, но позже. Пока же это выглядит как тот самый американский колхоз.