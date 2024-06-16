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08:49 (мск), источник: ТАСС

Макдэвид стал рекордсменом НХЛ по числу результативных передач в одном плей-офф

По этому показателю спортсмен обошел форварда Уэйна Гретцки.

ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

ОТТАВА, 16 июня. /ТАСС/. Капитан и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу и сделал три результативные передачи в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды».

Канадец возглавляет список бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли с 38 очками (6 шайб + 32 передачи). Макдэвид установил рекорд XXI века по результативности в одном розыгрыше плей-офф НХЛ, который до этого единолично принадлежал российскому нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину. Россиянин набрал 36 очков (14+22) в 2009 году, тогда его команда стала победителем турнира.

Всего на счету Макдэвида теперь 38 очков (6 голов + 32 передачи) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Результативнее него в одном плей-офф НХЛ были только канадский нападающий Марио Лемье, набравший 44 очка (16+28) в 1991 году, и Гретцки, четыре раза добиравшийся до этой отметки — в 1985 году (47 очков; 17+30), 1988 году (43;12+31), 1993 году (40;15+25) и 1983 году (38; 12+26).

Эдмонтон
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