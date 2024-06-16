Разгром вместо чемпионства: Бобровский пропустил пять голов и был заменен

От серии между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» ожидали много, но точно не полного разгрома со стороны одной из команд. 3−0 в пользу «пантер» после первых трех матчей финала — в такое развитие событий вряд ли кто-то верил еще до старта битвы за Кубок Стэнли. При этом по своему сценарию подобный результат был справедлив: в первой игре «Флорида» отдала «Эдмонтону» шайбу под контроль и победила за счет феноменальной игры Сергея Бобровского, оформившего шатаут, а в следующих двух матчах «пантеры» буквально сожрали мощную атаку «нефтяников», оставив пару лучших хоккеистов мира Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля без заброшенных шайб.

Для Макдэвида и Драйзайтля дуэль против Бобровского в принципе по ходу их карьеры складывается довольно неудачно. До финала-2024 звездная парочка «Эдмонтона» провела 10 очных встреч с российским голкипером оформили всего по три гола в ворота россиянина. В новом же противостоянии канадец и немец и вовсе погрязли в унынии. Но не насовсем.

Четвертый матч финала, который прошел в Эдмонтоне, стал для местного клуба игрой жизни, хотя мог стать игрой смерти. Одно поражение — и сезон окончен. «Ойлерз» сделали все, чтобы продолжить битву за трофей, и добились в этом успеха.

За первые 15 минут встречи «нефтяники» оформили сразу три гола: поочередно отличились Маттиас Янмарк, Адам Хенрик и Дилан Холлоуэй. Их троицу разбавил лишь русский суперфорвард «Флориды» Владимир Тарасенко, забросивший уже пятую в своей карьере шайбу в матчах финала Кубка Стэнли. По числу голов в итоговых сериях плей-офф НХЛ россиянин приблизился к рекордсменам среди хоккеистов из России Сергею Федорову и Евгению Малкину (оба — по 8 голов), а также к Никите Кучерову (6). Однако стараний Влади оказалось недостаточно.

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Во втором периоде «Эдмонтон» продолжил разрывать оборону «Флориды», которая действовала крайне безответственно, будто бы посчитав, что серия длится лишь из трех игр. Пространства перед воротами Бобровского было так много, что у «Ойлерз» забивали все подряд. За первые пять минут периода отличились даже Коннор Макдэвид и Дарнелл Нерс, над которым смеется весь хоккейный мир. Гол высокооплачиваемого, но не надежного защитника «нефтяников» приговорил Бобровского — штаб «Пантерз» заменил прославленного российского голкипера, пропустившего пять шайб после 17 бросков в створ.

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Впрочем, сам Боб по этому поводу не унывал. Будто бы понимал, что это всего лишь одна игра серии, а не итог всей битвы.

Замена Бобровского на Энтони Столарца, дебютировавшего в этом розыгрыше плей-оофф НХЛ, не помогла «Флориде». Американец пропустил менее чем через 10 минут после выхода на площадку. Да и шансов у него было немного, ведь «Ойлерз» после небольшой потасовки получили право на игру в формате «5 на 3» и впервые в этой финальной серии реализовали большинство.

Макдэвид в этом голе тоже принял участие, отметившись очередной результативной передачей. Этот ассист стал для звездного канадца уже 31-м в розыгрыше плей-офф. Таким образом, Макди повторил вечный, казалось, рекорд Уэйна Гретцки, который в 1988 году также оформил 31 передачу в чемпионском для «Ойлерз» сезоне. На этом Коннор не остановился и вскоре оформил ассистентский хет-трик. В третьем периоде «нефтяники» забили еще дважды, один из голов — при участии канадской суперзвезды. Теперь именно Макдэвид — главный рекордсмен НХЛ по числу передач в одном розыгрыше плей-офф. Рекорд Гретцки продержался 36 лет!

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В итоге 8:1 — «Эдмонтон» добился уверенной, крупной и, главное, крайне важной для себя победы в финале, продлив серию минимум на один матч. Противостояние возвращается в Санрайз, где «Флорида» может завоевать Кубок Стэнли на глазах у своих болельщиков. Историческая серия «Детройта» и «Вашингтона» в 1998 году, когда «Ред Уингз» «свипнули» «Кэпиталз» (4−0), так и остается последней, когда финал ограничился победой одной из команд в четырех матчах.