Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Эдмонтон
Флорида
14.06
Эдмонтон
Флорида
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
2.06
Флорида
Рейнджерс
1.06
Даллас
Эдмонтон
31.05
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ. Все результаты
21:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Эдмонтон» — о разгромной победе над «Флоридой»: мы страшный клуб

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Браун высказался о разгромной победе над «Флоридой Пантерз» со счётом 8:1 в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Эдмонтон
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Нападающий «Эдмонтон» — о разгромной победе над «Флоридой»: мы страшный клуб | Источник: Чемпионат.com

«Я чувствую, что нам комфортнее всего, когда мы оказываемся прижаты к стене. Это как раз то, что мы показали в начале года, когда мы были на последнем издыхании, нас прижали к стенке, и мы вышли и совершили несколько исторических побед, так что я думаю, что в этом отношении мы новый клуб.

Когда мы входим в ритм и начинаем играть в свой фирменный хоккей, мы понимаем, на что способны, и в субботу вечером мы точно знали это. Мы страшный клуб.

Я думаю, мы понимаем, что это значит. Я имею в виду, что они будут на домашнем льду. Это будет нелегко, но мы знаем рецепт победы, и теперь, когда он свеж в нашей памяти, просто повторим его» — приводит слова Брауна пресс-служба НХЛ.

Эдмонтон
8:1
3:1, 3:0, 2:0
Флорида
Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь