Нападающий «Эдмонтон» — о разгромной победе над «Флоридой»: мы страшный клуб

«Я чувствую, что нам комфортнее всего, когда мы оказываемся прижаты к стене. Это как раз то, что мы показали в начале года, когда мы были на последнем издыхании, нас прижали к стенке, и мы вышли и совершили несколько исторических побед, так что я думаю, что в этом отношении мы новый клуб.



Когда мы входим в ритм и начинаем играть в свой фирменный хоккей, мы понимаем, на что способны, и в субботу вечером мы точно знали это. Мы страшный клуб.



Я думаю, мы понимаем, что это значит. Я имею в виду, что они будут на домашнем льду. Это будет нелегко, но мы знаем рецепт победы, и теперь, когда он свеж в нашей памяти, просто повторим его» — приводит слова Брауна пресс-служба НХЛ.