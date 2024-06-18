Клуб НХЛ «Коламбус» уволил главного тренера Паскаля Венсана

Венсану 52 года, он возглавил «Коламбус» в сентябре прошлого года. С 2021 года он работал в клубе качестве ассистента. «Коламбус» по итогам регулярного чемпионата занял последнее место в Столичном дивизионе и Восточной конференции, набрав 66 очков в 82 матчах.