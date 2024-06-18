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00:30 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Коламбус» уволил главного тренера Паскаля Венсана

Клуб, в котором выступают пять россиян, по итогам регулярного чемпионата занял последнее место в Восточной конференции.

КоламбусНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» освободил канадца Паскаля Венсана от должности главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба «Коламбуса».

Имя нового главного тренера будет объявлено позднее.

Венсану 52 года, он возглавил «Коламбус» в сентябре прошлого года. С 2021 года он работал в клубе качестве ассистента. «Коламбус» по итогам регулярного чемпионата занял последнее место в Столичном дивизионе и Восточной конференции, набрав 66 очков в 82 матчах.

За «Коламбус» выступают российские нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, защитник Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов. В мае генеральным менеджером «Коламбуса» стал Дон Уодделл, который ранее работал в «Каролине».

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