Клуб НХЛ «Коламбус» уволил главного тренера Паскаля Венсана
Клуб, в котором выступают пять россиян, по итогам регулярного чемпионата занял последнее место в Восточной конференции.
Клуб, в котором выступают пять россиян, по итогам регулярного чемпионата занял последнее место в Восточной конференции.
ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» освободил канадца Паскаля Венсана от должности главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба «Коламбуса».
Имя нового главного тренера будет объявлено позднее.
Венсану 52 года, он возглавил «Коламбус» в сентябре прошлого года. С 2021 года он работал в клубе качестве ассистента. «Коламбус» по итогам регулярного чемпионата занял последнее место в Столичном дивизионе и Восточной конференции, набрав 66 очков в 82 матчах.
За «Коламбус» выступают российские нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, защитник Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов. В мае генеральным менеджером «Коламбуса» стал Дон Уодделл, который ранее работал в «Каролине».