Семь в уме: в финале Кубка Стэнли закручивается интрига | Источник: AP 2023

«Эдмонтон» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 5:3 (2:3 — в серии). В составе «Ойлерз» 4 (2+2) очка набрал главная звезда НХЛ Коннор Макдэвид, по голу забили Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри, Эван Бушар оформил ассистентский хет-трик. У «Пантерз» шайбы забросили Мэттью Ткачак, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23.

Пропустили в большинстве

После сокрушительного разгрома в четвертом матче главному тренеру «Флориды» Полу Морису нужно было сделать всё, чтобы хоккеисты забыли нелепый результат с восемью пропущенными шайбами. Помог с этим календарь. Пауза растянулась на два полноценных выходных дня, чтобы упростить логистику и дать командам время на восстановление.

Кому оно должно было пойти на пользу, так это Сергею Бобровскому. В прошлой игре российского голкипера заменили впервые в нынешнем плей-офф, но никто не сомневался, что воспитанник «Кузни» вернется в ворота на матч номер пять. Впрочем, возвращение не получилось удачным.

Резвое начало показало, что команды, несмотря на важность игры, не собирались осторожничать и отсиживаться в обороне. В первом периоде опаснее смотрелась «Флорида» — чего только стоит момент Аарона Экблада, когда вратарь «Ойлерз» Стюарт Скиннер выручил «Эдмонтон» ловушкой. «Пантерз» получили болезненное поражение в прошлом матче и горели желанием нанести ответный удар.

По коротким планам со скамейки хозяев читалась злость игроков, остановившихся в шаге от Кубка Стэнли. Напряжение только усилилось, когда «Флорида» пропустила гол в большинстве — уже во втором матче подряд! Розыгрыш в расстановке «пять на четыре» завершился плохим пасом Брэндона Монтура — его перехватил Коннор Браун и, убежав один на один с вратарем, разобрался с Бобровским.

Гол Брауна окрылил «Эдмонтон» и приземлил «Флориду». «Пантерз» растеряли преимущество и стали меньше бросать. Второй период хозяева начали в меньшинстве и быстро пропустили еще один гол. Пока Густав Форслинг пытался вытолкнуть с пятака Зака Хаймана, Эван Бушар зарядил от синей линии, и шайба от ноги форварда «Ойлерз» юркнула в ворота. Как выяснилось, лучший снайпер плей-офф умеет забивать не только клюшкой. «Эдмонтон», почувствовав растерянность соперника, оперативно отгрузил третий гол. На этот раз «Флориду» подвел Бобровский. Сергей пропустил в ближний угол от Коннора Макдэвида, не до конца прижав щиток к штанге.

Третью игру подряд «Ойлерз» забили Бобровскому как минимум три гола. Кто, если не гиперактивный Мэттью Ткачак, должен был спасать «Пантерз» от позора во втором матче подряд? С ответом Макдэвиду хозяева не затянули. Американец наконец-то пробил Скиннера, но Коннор был сегодня слишком хорош.

Замена Бобровского не помогла

С сольного прохода поцелованного хоккейным богом канадца начался четвертый гол «Эдмонтона». Макдэвид накрутил защитников и выдал шайбу Кори Перри — ветерану оставалось не промахнуться в открытый угол. С середины второго периода игра сбилась на обмен опасными атаками. Вернул интригу Эван Родригес, отыгравший одну шайбу еще до перерыва (2:4).

В третьем периоде «Флорида» бросила все силы, чтобы спасти матч. «Эдмонтон», что ожидаемо, реже играл в атаке и больше сдерживал набеги соперника. То, как команда Криса Ноблауха умеет сворачиваться в обороне, все увидели в финале «Запада» с «Далласом». Оливер Экман-Ларссон сократил отставание на 45-й минуте и добавил концовке огня (3:4).

Навал «Флориды» на последних минутах ни к чему не привел. Еще и Дмитрий Куликов удалился очень не вовремя — в момент, когда хозяева провели несколько опасных смен. На последних минутах Морис заменил Бобровского на шестого полевого, но «Эдмонтон» не позволил отыграться, а Макдэвид оформил дубль (теперь на его счету 42 очка в плей-офф). Секундами ранее Ткачак, лежа на льду, вытащил шайбу буквально с ленточки, но Коннор все-таки поразил пустые ворота.

— Мне так нравится играть в плей-офф, — цитирует ESPN Коннора Макдэвида. — Серия получается интересной. Мы рады, что продлили ее еще на один матч, мы это заслужили. Еще один день, еще один перелет, и мы будем готовы к следующему матчу. Я очень воодушевлен, это действительно так. Но это чувство касается всех матчей, начиная с первой игры в этом плей-офф. Кубок Стэнли — самое интересное время сезона. Особенно с такой командой, с таким городом и фанатами. Они нас заставляют проводить такие матчи. Жду энергию арены в шестом матче.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Финал, 22.06.2024, 3:00 Эдмонтон - Флорида -

Серия переезжает в Канаду на шестой матч, который состоится в субботу, 22 июня.

— Финальная серия получается очень ровной, — поделился с «Известиями» трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко. — «Эдмонтон» провалился во второй игре, «Флорида» в четвертой. Остальные матчи получаются на загляденье. И по качеству хоккея, и по драматургии. Поэтому не исключаю, что всё определится в решающей седьмой игре. Тем более что Макдэвид и компания набрали отличную форму и будут фаворитами шестого матча на своей площадке.

В своей истории «Эдмонтон» пять раз выигрывал Кубок Стэнли, лучший результат «Флориды» — три выхода в финал (1996, 2023, 2024).