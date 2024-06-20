У Овечкина будет новый центрфорвард? Главное о большом обмене «Вашингтона»

Обмен Пьер-Люка Дюбуа и Дарси Кемпера в НХЛ, Вашингтон, Лос-Анджелес, разбор, мнение, новый партнёр Овечкина | Источник: AP 2023

Проблема отсутствия высококлассного центрального нападающего была одной из главных для «Вашингтона» в прошедшем сезоне. Ещё в начале ноября временный (хотя что-то подсказывает, что нет) самоотвод взял один из важнейших игроков в современной истории «Кэпиталз» Никлас Бекстрём, а по ходу регулярки у клуба окончательно разладились отношения с Евгением Кузнецовым, который сперва оказался в программе помощи игрокам НХЛ, а затем в результате обмена покинул столицу США и перебрался в «Каролину».

В центральной оси «столичных» среди остальных выделялся Дилан Строум, ставший лучшим бомбардиром команды, а компанию ему составляли «выпускники системы» Коннор Макмайкл и Хендрикс Лапьер, а также опытный Ник Дауд — набор, мягко говоря, не элитный, хотя и с определённым потенциалом (34-летнего Дауда здесь по понятным причинам выводим за скобки).

Рынок свободных агентов ещё не открылся, а «Вашингтон» поспешил решить эту самую проблему. Но сделал это весьма специфическим способом — к Александру Овечкину и Ко из солнечного Лос-Анджелеса едет форвард со скандальной репутацией Пьер-Люк Дюбуа.

Год назад ПЛД также сменил клуб — в конце июня 2023 года канадец подписал новый восьмилетний контракт с «Виннипегом» и тут же был обменян в состав «Кингз». Для Дюбуа тот переход был свершением мечты — в своё время форвард усиленно стремился покинуть «захолустный» Коламбус, но судьба закинула его в ещё одно из самых непривлекательных мест в лиге. Здесь же игрок добился того, чего так давно хотел — казалось, что калифорнийское солнце и жизнь в одном из самых больших городов США вдохновят его на новые подвиги.

Ожидаемого эффекта, однако, не случилось — Дюбуа неплохо начал сезон, но затем просел в результативности, закончил регулярку вторым наименее полезным игроком «королей» («-9») и провалил плей-офф, набрав всего одно очко за пять матчей. Обмен, который, даже несмотря на большое количество отданных активов, казался перспективным для «Лос-Анджелеса», обернулся настоящим кошмаром — не сказать, что пополнившие состав «Джетс» Виларди, Иафалло и Купари произвели фурор в Манитобе, но их вклад в стане «реактивщиков» (в меньшей степени это касается финна) получился большим, нежели у ПЛД в Калифорнии.

Генменеджеру «Кингз» Робу Блэйку, который определённо промахнулся с обменом Дюбуа, невероятно повезло, что «Вашингтон» захотел принять к себе игрока с таким реноме — с 1 июля в контракте канадца вступит в силу полный запрет на обмен, который будет действовать на протяжении следующих четырёх сезонов, поэтому, не появись вариант с «Кэпиталз» так вовремя, так просто избавиться от проблемного форварда уже не получилось бы. Отныне ПЛД будет головной болью «столичных», которым истории с Кузнецовым, по всей видимости, оказалось недостаточно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241400&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, есть небольшой шанс, что игра вместе с Александром Овечкиным поможет вразумить капризного игрока. Генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан в приветственной речи назвал Дюбуа игроком с невероятным потенциалом стать центром высшего уровня, а также почему-то предположил, что с возросшей ответственностью тот совершит большой прогресс — оставим это заявление на совести функционера. Хотя талант у форварда действительно есть.

В противном случае, который пока кажется более вероятным, «столичные» просто забрали себе ужасный контракт. Как уже шутят за океаном, в «Вашингтоне» забыли взглянуть на его условия на сайте CapFriendly, который в ближайшее время перейдёт в собственность клуба. Да и на прогрессе того же Лапьера, который в концовке сезона и даже в моментами в плей-офф смотрелся довольно неплохо, этот переход тоже может сказаться негативно — в квартете центров со Строумом, Макмайклом и Даудом именно его позиция с приходом ПЛД будет наиболее уязвимой.

Если факт отправки Дюбуа восвояси весьма обрадовал болельщиков «Лос-Анджелеса» и заставил на время перестать вспоминать Блэйка недобрым словом, то после того как они узнали о компенсации за нападающего, всё вернулось на круги своя. В обратную сторону последовал голкипер Дарси Кемпер, который заметно деградировал по ходу прошедшего сезона.

Два года назад 34-летний страж ворот перебрался в Вашингтон в статусе новоиспечённого обладателя Кубка Стэнли и был призван решить проблему «столичных» на последнем рубеже, которые полностью сменили бригаду вратарей в то межсезонье — тогда вместе с Кемпером состав «Кэпиталз» пополнил Чарли Линдгрен, который должен был стать бэкапом более опытного канадца.

В сезоне-2022/2023 всё было именно так, а сам Дарси, хоть и не показывал какого-то космического уровня в воротах, был вполне надёжен — настолько, насколько это возможно в нынешнем «Вашингтоне». Но последняя регулярка получилась для него провальной — Кемпер сильно сдал и уступил статус первого номера Линдгрену, который шансом воспользовался и стал лидером лиги по сухим матчам.

Вероятно, в следующем сезоне сменщиком Линдгрена в «Кэпиталз» будет кто-нибудь из пары Хантер Шепард — Клэй Стивенсон. Эти вратари делили между собой игровое время в фарм-клубе «столичных» в АХЛ, при этом каждый из дуэта вошёл в топ-3 регулярки по проценту отражённых бросков (Шепард первый, Стивенсон третий) и шат-аутов (Стивенсон первый, Шепард третий), а также попал в топ-2 по коэффициенту надёжности — здесь лидерство у Шепарда. Правда, возраст Стивенсона (25 лет) и тот факт, что со следующего сезона его контракт будет носить односторонний характер, заставляют предполагать, что именно он получит шанс в НХЛ в первую очередь.

А вот Кемпер, судя по всему, получит шанс вернуться на прежний уровень в Лос-Анджелесе — Кэм Тальбо, который был первым номером «королей» в последнем сезоне, похоже, покинет команду по истечении контракта, а Давид Риттих останется в роли бэкапа. «Кингз» снова сильно рискуют: для клуба с их амбициями и возможностями полагаться на «воскрешение» некогда добротного вратаря — дело неблагодарное, а если Дарси так и не вернётся в оптимальную форму, то придётся надеяться на не самого надёжного чеха, что тоже не внушает оптимизма.