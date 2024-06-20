Макдэвид уже украл трофей у Бобровского. Коннора признают MVP плей-офф НХЛ в любом случае

После трёх матчей финала Кубка Стэнли — 2024 казалось, что «Конн Смайт Трофи» — приз MVP плей-офф НХЛ — однозначно достанется кому-то из «Флориды». В лидерах были, конечно же, Александр Барков и Сергей Бобровский — главные творцы успехов «пантер» в нынешнем розыгрыше.

Прошло ещё два матча. И будущий обладатель «Конн Смайта» уже известен. Им станет… Коннор Макдэвид. Как это возможно?

Провал Бобровского

Сначала из гонки выпал вратарь «Флориды». До четвёртого матча Бобровский в среднем отразил 95,3% бросков в рамках финала и 91,6% — в ходе всего розыгрыша.

В четвёртой встрече Сергей пропустил пять шайб и ушёл со льда с 68,8% отражённых бросков. В пятом матче «Эдмонтон» забил россиянину четыре гола, Боб отразил лишь 82,6% бросков. Сейчас его общий показатель ОБ составляет 90,9%. Если Бобровский выиграет «Конн Смайт», это будет вторым худшим результатом в истории после 90,8% Рона Хекстолла 37 лет назад. В 1987-м голкипер стал MVP, хотя Кубок Стэнли взять не удалось.

По коэффициенту надёжности Боб мог бы стать худшим за 34 года. В 1990-м Билл Рэнфорд выиграл «Конн Смайт» с КН 2,53. Сейчас у Сергея 2,27.

Впрочем, важна не только статистика.

Прежде всего стоит понимать, что вратарям выиграть этот трофей всегда тяжелее, чем полевым игрокам. Нужно вытаскивать практически каждый матч на себе.

Действительно, Бобровский делал это. Ряд матчей он вывез буквально на себе. То, что «Флорида» играет в финале, во многом его заслуга. Пожалуй, «Пантерз» могли не пройти и «Тампу» в первом раунде, если б не усилия голкипера.

Но несколько провалов в двух подряд финальных матчах — это громкий звоночек. Вряд ли кто-то решится наградить голкипера, пропустившего девять голов с 39 бросков, когда до Кубка Стэнли остаётся лишь одна победа. Понятное дело, что не всё зависит от вратаря — защитники «Флориды» во многом сами подставили своего первого номера. Но MVP плей-офф должен творить чудеса, даже когда товарищи, как говорится, откровенно «лажают».

И если на один провал можно как-то закрыть глаза, особенно если учесть все чудеса Боба до этого, то на два, тем более подряд, уже вряд ли.

Известный инсайдер НХЛ Грег Вышински также написал об этом сразу после пятой встречи финала: «Должен отметить, что сегодня вечером на рынке ставок на “Конн Смайт Трофи” произошли серьёзные изменения», — сообщил журналист в социальных сетях, добавив эмодзи с удивлёнными глазами.

Два капитана

Когда казалось, что теперь «Конн Смайт» уйдёт другому хоккеисту «Пантерз», капитану «Флориды» Александру Баркову, оказалось, что у него появился другой серьёзный соперник.

Как вы знаете, в четвёртом и пятом матчах мощнейше зажёг капитан «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид.

Набрав в первых трёх встречах три очка, после этого канадец сначала выбил 1+3, а следом же 2+2. Восемь очков в двух матчах финала Кубка Стэнли — в прошлом году Джек Айкел и Джонатан Маршессо набрали столько же за всю финальную серию!

Барков же отметился двумя ассистами в первой встрече и 1+1 — в третьей. И затих.

Да, сила Александра не столько в результативных действиях, сколько в лидерских качествах. И два последних матча Барков провалил не просто как нападающий, но ещё и как капитан.

Макдэвид же, наоборот, поняв, что его товарищи совершенно не справляются, взял дело в свои руки. Когда «Эдмонтон» оказался на край пропасти, Коннор пошёл добывать результат самостоятельно.

Не зря канадец уже побил рекорд НХЛ по количеству очков, набранных в матчах после поражений в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. У него уже 22 балла в девяти таких встречах. Предыдущим лучшим результатом было 20 очков в тех же девяти матчах у Дага Гилмора.

И Макдэвид ведёт себя так в течение всего розыгрыша. Несмотря на крутую статистику, главное качество канадца — его лидерские способности. Он не будет кричать на товарищей — он покажет своим примером, как надо играть. И это далеко не тот случай, когда хоккеисты, зная, что у них есть одноклубник-суперзвезда, расслабляются, ожидая, что именно он принесёт нужный результат. Этот одноклубник-суперзвезда, наоборот, показывает, к чему другие должны стремиться.

И прямо здесь и сейчас, в этом розыгрыше, нет никого, кто мог бы посоперничать в этом с Макдэвидом. Он — настоящий капитан и лидер.

Выше — только космос

…а потом мы заглядываем в статистику и видим, что Коннор набрал космические 42 (8+34) очка. Он уже побил вечный рекорд Уэйна Гретцки по количеству передач за один розыгрыш. Теперь же Макдэвид может побить другой вечный рекорд Великого — по количеству очков за один плей-офф. У Гретцки было 47 очков. Если серия затянется до семи матчей, Коннор побьёт этот рекорд.

Вы только вдумайтесь: Макдэвид показывает такие результаты в сезоне, когда впервые (!) в карьере вышел в финал Кубка Стэнли.

Он уже второй по среднему количеству очков за матч плей-офф (1,62). Уступает только Гретцки — 1,84. Ох, что было бы, если б Коннор за девять лет в НХЛ вышел бы ещё хоть раз в плей-офф…

Нужно также отметить, что даже поражение «Эдмонтона» в финале уже не лишит Макдэвида «Конн Смайта». В таком случае канадец повторит уникальнейшее достижение бывшего нападающего «Филадельфии» Реджи Лича. Почти 50 лет назад, в 1976-м, «лётчики» проиграли в финальной серии звёздному «Монреалю», в котором тогда зажигали, например, Кен Драйден и Ги Лефлёр. Но MVP признали именно Лича, который, набрав 24 очка, выиграл гонку бомбардиров плей-офф. Забив 19 голов в 16 матчах, он установил рекорд розыгрышей Кубка Стэнли по количеству заброшенных в рамках одного плей-офф шайб. Нападающий «Филадельфии» стал единственным полевым игроком в истории НХЛ, выигравшим «Конн Смайт», хотя его клуб потерпел поражение в финале.

Макдэвид может стать вторым.

«Я обсудил с некоторыми людьми здесь, в Эдмонтоне, что Коннор Макдэвид может взять “Конн Смайт”, даже проиграв в финале Кубка Стэнли. Это может случиться, если финальная серия выйдет за пределы пятого матча (и, вероятно, ему придётся дойти до седьмой встречи)», — считает Вышински.

Так же думает и другой североамериканский журналист Саад Юсуф: «В жизни есть мало вещей, в которых я могу быть уверенным, но я уверен в том, что Коннор Макдэвид должен получить “Конн Смайт” в этом году независимо от результата», — написал Юсуф в социальных сетях.

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Вне зависимости от того, как завершится финальная серия, Макдэвид точно заслужил «Конн Смайт». Этот трофей станет новым в его коллекции и очень верно отразит вклад Коннора в успехи его проблемной команды. Хоть сердце и хочет наградить Бобровского, лишить Макдэвида приза MVP плей-офф, когда он бьёт рекорд за рекордом, гонится и обходит Гретцки, а также на собственном горбу тащит «Эдмонтон», сохраняя шансы «нефтяников» на трофей, даже когда тот был на грани позорных 0−4, — в такой ситуации лишить Макдэвида приза MVP станет настоящим преступлением.

Даже итоговое поражение «Ойлерз» не должно повлиять на результаты.

Хотя, зная Макдэвида, чувствую, что он не согласится так просто проигрывать и до последнего будет держать «Эдмонтон» на плаву, тащить его к заветному трофею.

Кто знает, может быть, в этом году Коннор возьмёт и «Конн Смайт», и Кубок Стэнли?