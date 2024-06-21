Конюхов: «Плохо отношусь к Овечкину, не уважаю его и руки бы не подал» | Источник: Спорт-Экспресс

«Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал! Почему? Да потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать. А нужно в России играть, нашу Родину прославлять!» — цитирует Конюхова matchtv.ru.

Также путешественник добавил, что Овечкин не обойдет канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю», — сказал он.

Ранее российский хоккеист заявил, что вернется в Москву после окончания профессиональной карьеры.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 83 матча за «Кэпиталз», в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.