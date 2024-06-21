Тарасова осудила Конюхова за критику Овечкина: «Александр — лицо нашего хоккея. Как не стыдно так говорить?»

«Человек вообще не в курсе, что каждый спортсмен может выступать в любой стране и представлять свою родину. Рядом с Александром всегда пишется Россия, объявляется название нашей страны, стоит наш флаг. Даже разговоров никаких быть не может, что он представляет нашу страну. Это что такое?! Бред какой‑то: руки он ему не подаст. Да и черт с его рукой, не очень‑то и хотелось. Что это за высказывания?



Александр — выдающийся спортсмен и лицо нашего хоккея. Как не стыдно так говорить? Конюхов, видимо, не понимает, что времена изменились, наши хоккеисты играют по всему миру и прославляют наше отечество. Овечкин уже 20 лет играет в Америке, но присутствует тут на всех мероприятиях по спорту, занимается им тут и помогает. Александр — это человек‑победа. А Конюхову нужно думать, прежде чем такие вещи говорить», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».