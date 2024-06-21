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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Какой он патриот?» В России обвинили Овечкина в предательстве Родины

Конюхов: не подам руки Овечкину, он выступает в Америке и не думает о России.

Вашингтон
«Какой он патриот?» В России обвинили Овечкина в предательстве Родины | Источник: Спорт РИА Новости

Суперзвезду НХЛ и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обожают как в России, так и в Америке. Джерси с фамилией хоккеиста можно увидеть на любой арене мира. И вот на этом фоне Овечкина обвиняют в полном отсутствии патриотизма и любви к Родине. Как такое вообще возможно?

Овечкина любят все, кроме Гашека

Александр продолжает погоню за казавшимся вечным рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему остается всего 42 гола, чтобы превзойти достижение легендарного канадца. И сейчас есть полное ощущение, что у него все получится, несмотря на возраст и прочие обстоятельства.

Битва Овечкина с Гретцки — главная тема в Северной Америке. Многие болельщики НХЛ даже считают это более глобальным и важным событием, чем розыгрыши Кубка Стэнли. Да и для самой лиги это невероятная возможность продвинуть хоккей на широкую аудиторию. Все-таки за НХЛ следят не все, но Овечкина знает абсолютное большинство людей на планете.

Несмотря на политическую обстановку, к Александру практически нет претензий по обе стороны океана. Можно вспомнить только оголтелого чеха Доминика Гашека, который в ненависти ко всему русскому, похоже, стремительно теряет рассудок. Но если говорить об адекватных и психически здоровых людях, то Овечкин как был, так и остается для них настоящим кумиром.

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«Потому что он выступает в Америке!»

При подобных вводных данных звезду мирового хоккея внезапно обвинили в нелюбви к родной стране и высказали тотальное неуважение к спортсмену. Причем сделано это было не в Америке, а в России. Автором громкого скандала стал знаменитый путешественник Федор Конюхов, который в одиночку совершил пять кругосветных плаваний и обладает несколькими рекордами Гиннесса.

«Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал! Потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать. А нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю. Тогда пусть возвращается в КХЛ и играет перед нашими болельщиками! Вот тогда и посмотрим, какой он патриот!» — приводит его слова «Матч ТВ».

Кто бы мог подумать, что Овечкин получит удар в спину от своих же соотечественников. Причем не от кого-нибудь, а от живой легенды путешествий. Претензии Конюхова выглядят довольно странно. Упрекнуть Сашу в нелюбви к Родине — значит не сильно разбираться в происходящем. Во-первых, он всегда приезжал в национальную сборную на чемпионаты мира в любом эмоциональном и физическом состоянии. Во-вторых, постоянно возвращается в Россию во время летней паузы. Да и вообще пользуется каждой возможностью посетить страну, где вырос и где наверняка будет жить после окончания карьеры в НХЛ. На что он сам, кстати, не раз намекал. Россия — дом, Америка — работа.

Да и упрекать его в том, что он выступает именно в США, неразумно. Овечкин своими рекордами и великолепной игрой прославляет российский спорт в мире. Ведь объективно НХЛ на данный момент сильнее КХЛ, это признают абсолютно все в нашей стране, поэтому какой смысл обвинять хоккеиста в желании играть на самом высоком уровне? Хочется верить, что Конюхов все-таки поменяет свое мнение, разберется в ситуации и с удовольствием поздоровается с Овечкиным где-нибудь на российских просторах после уничтожения рекорда Гретцки.

Александр Говоров

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