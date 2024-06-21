Марк-Андре Флери завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025
Вратарь клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.
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Вратарь клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.
«Будущий вратарь Зала славы Марк-Андре Флери подтвердил сегодня то, что он сказал в конце года, выступая перед журналистами: следующий сезон будет для него последним», — написал хоккейный функционер Аллан Уолш в твиттере.
39-летний Флери — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017). Обладатель «Везина Трофи» 2021 года. Занимает второе место в истории НХЛ по количеству побед среди вратарей, уступая только Мартину Бродеру. Один из 4 вратарей в истории НХЛ, сыгравших 1000 матчей в регулярных сезонах.