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23:13 (мск), источник: Sport24

Марк-Андре Флери завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025

Вратарь клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.

МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

«Будущий вратарь Зала славы Марк-Андре Флери подтвердил сегодня то, что он сказал в конце года, выступая перед журналистами: следующий сезон будет для него последним», — написал хоккейный функционер Аллан Уолш в твиттере.

39-летний Флери — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017). Обладатель «Везина Трофи» 2021 года. Занимает второе место в истории НХЛ по количеству побед среди вратарей, уступая только Мартину Бродеру. Один из 4 вратарей в истории НХЛ, сыгравших 1000 матчей в регулярных сезонах.

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