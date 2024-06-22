Нас ждет седьмой матч финала Кубка Стэнли! «Эдмонтон» в шаге от великого камбэка

Перед шестым матчем финала Кубка Стэнли перед «Флоридой» стояла простая задача — не пропустить первой быструю шайбу и не допустить ошибку, которая во многом привела к поражениям в двух предыдущих играх. Вот только уже на 7-й минуте она была оперативно провалена благодаря голу Уоррена Фогеле, которому выдал великолепную передачу на дальнюю штангу Леон Драйзайтль.

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Впрочем, еще ужаснее для «Пантерз» начался второй период. Вторая тройка гостей оказалась слишком глубоко в зоне «Ойлерз» и поплатилась за это контратакой «два в один» от Матиаса Янмарка и Адама Хенрика. Объединяет обе пропущенных шайбы «котов» всего один простой факт: во время них на льду находился Густав Форслинг — человек, которым мы восхищались практически весь плей-офф и которого не узнаем последние три встречи.

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Получив удар в солнечное сплетение, команда Пола Мориса отреагировала на него достаточно стойко и уже в следующей смене ответила на гол Хенрика удачной атакой первого звена уже. Правда, радость Александра Баркова и партнеров оказалось недолгой — Крис Кноблаух вовремя разглядел, что русский финн пересек синюю линию «Нефтяников» чуть раньше владевшего шайбой Картера Верхэге и взял удачный челлендж.

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Нужно ли говорить, что решение судей привело Мориса в ярость? Не менее яркой получилась и реакция генменеджера «Флориды» Билла Зито, который уже вторую игру подряд не может осознать происходящее в серии. Понять их было можно довольно легко: глядя на полное бессилие их хоккеистов у ворот «Эдмонтона», предпосылок к камбэку не прослеживалось.

Апатия «Пантер» в атаке и ноль бросков в створ ворот Стюарта Скиннера от нападающих к середине игры заставили Мориса немного видоизменить сочетания, поменяв тройками Эвана Родригеса и Картера Верхэге. Однако какого-либо удачного эффекта это не дало. Не растормошило лидеров гостей и растраченное впустую большинство после удаления Макдэвида, срубившего на пятачке Баркова. А, кажется, единственный по-настоящему опасный момент у парней из Санрайза во второй двадцатиминутке имел работяга из четвертой тройки Райан Ломберг, которому не дал забросить на добивании Бретт Кулак.

Ну, а «Эдмонтон», который с преимуществом в две шайбы действовал по счету и выбирал максимально надежные решения, спокойно дождался своего момента и на 39-й минуте наказал соперника в очередной контратаке. Во время одной из позиционок «Флориды» оказавшийся последним защитником Форслинг решил под давлением набросить шайбу на пятак, но угодил в ноги Райана Нюджента-Хопкинса и подарил выход «один в ноль» Заку Хайману.

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Своим моментом автор детских книжек воспользовался максимально эффектно, убрав шайбу на неудобную и отправив ее над щитком улетевшего за ворота Бобровского. Причем в этом эпизоде он установил рекорд НХЛ по количеству голов в одном плей-офф среди действующих игроков, превзойдя достижения Александра Овечкина (2017/2018) и Сидни Кросби (2008/2009).

Шанс на спасение у «Пантерз» забрезжил в самом начале третьего периода, когда Барков взял игру на себя и последовательно разобрался быстрыми руками с двумя защитниками «Ойлерз» и Скиннером, нарисовав мини-шедевр. Только в конечном счете этот момент стал единственным, где оборона хозяев по-настоящему дала слабину.

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Перевернуть игру с потухшими лидерами, огромными проблемами при начале атаки, медленным прохождением средней зоны, абсолютно неработающим большинством и не самым большим количеством пресных бросков с периметра «Флориде» было нереально. Ничего не дала и попытка заключительного штурма вшестером, который закончился двумя страховочными голами Райана Маклауда и Дарнелла Нерса в пустые ворота.

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Благодаря этой победе «Нефтяники» стали всего лишь третьей командой в истории лиги, сумевшей отыграться в финале с 0−3. Теперь они всего в шаге от повторения великого достижения «Торонто», который стал чемпионом в 1942-м после трех поражений на старте решающей серии. И как бы не завершилась через три дня седьмая встреча в Санрайзе, есть стойкое ощущение — мы наблюдаем, возможно, лучший финал за все более чем столетнее существование НХЛ.