Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Эдмонтон
Флорида
19.06
Флорида
Эдмонтон
16.06
Эдмонтон
Флорида
14.06
Эдмонтон
Флорида
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
2.06
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Контракт Овечкина признали одним из самых неэффективных в НХЛ

Контракт российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признан одним из самых неэффективных в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом пишет The Athletic.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

«Трудовой договор россиянина несет большую нагрузку на платежную ведомость клуба, и из-за этого затягивается процесс обновления состава команды», — пишет журналист The Athletic Харман Даял. Он добавил, что 38-летний Овечкин стал настолько медленным, что на данный момент является одним из худших нападающих НХЛ по игре в обороне.

Зарплата Овечкина в сезоне 2023/2024 составила 12,5 миллиона долларов. По величине оклада он разделил четвертое-шестое места в лиге с Кириллом Капризовым из «Миннесоты Уайлд» и Сетом Джонсом из «Чикаго».

Ранее была названа сумма страховочного взноса Овечкина за вызов в сборную России. Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что сумма составляет несколько сотен тысяч долларов. Он подчеркнул, что это было во время последнего приезда форварда в команду.

Овечкин в последний раз выступал за сборную России на чемпионате мира 2019 года в Словакии. Он участвовал в десяти матчах, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. На том турнире национальная команда завоевала бронзовые медали.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Lenta.ru»
Балканский скандал, спасительная ничья Сербии и кризис сборной Англии: как прошел седьмой день Евро-2024
Футболист сборной России перейдет в мадридский «Атлетико»
Даниил Медведев заявлен на Олимпиаду-2024
Туктамышева рассказала о трудностях с поиском себя
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь