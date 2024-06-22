Клюшку Гретцки продали на аукционе за рекордную сумму

На официальном сайте Sotheby’s указано, что клюшка, которой выступавший за «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки играл 26 мая 1988 года в решающем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз» (6:3), была куплена за 336 тыс долларов.

Прежде клюшка принадлежала экс-работнику «Эдмонтона» Рику Елащуку, на клюшке имеется автограф от Гретцки: «Рику с наилучшими пожеланиями от Уэйна Гретцки, 26 мая 1988 года».

Как сообщает ESPN, это самая дорогая продажа хоккейной клюшки в истории. В общей сложности 22 претендента предприняли 79 попыток заполучить инвентарь. Предыдущий рекорд также принадлежал Уэйну Гретцки: в 2022 году клюшка, который канадец играл в своем последнем в карьере матче, была продана за 138,6 тысяч долларов.