В Америке разносят Овечкина, а в России на него напал Конюхов. Что происходит? | Источник: Sport24

«Эдмонтон» и «Флорида» в ночь с понедельника на вторник выявят нового чемпиона НХЛ, после чего отправятся на отдых. Кто-то — гулять с кубком, кто-то — оплакивать упущенные возможности. «Вашингтон», вылетевший уже в первом раунде плей-офф, давно находится в отпуске. В том числе и его капитан — Александр Овечкин. Еще несколько недель он будет отдыхать с семьей, после чего наверняка окунется в различные активности.

Обычно у Овечкина довольно насыщенное лето. Он появляется то там, то здесь. Его рады видеть как на фестивалях, так и на футбольных матчах. Вообще мы живем в парадигме того, что Ови — свой по обе стороны океана. Любят его почти одинаково как в Москве, так и в Вашингтоне. Однако почти одновременно с разных сторон планеты разродилась критика в его адрес.

Авторитетное издание The Athletic включило контракт Овечкина с «Вашингтоном» в список самых неэффективных. Журналист Харман Даял составил список самых неэффективных контрактов клубов НХЛ из Восточной конференции в сезоне-2023/24. В него не вошли вратари и хоккеисты, которые провели более половины сезона в списке травмированных, участвовали в программе помощи игрокам НХЛ или сменили команду в середине чемпионата.

«Костяк “Вашингтона” заметно стареет. 31 гол Овечкина — это очень впечатляюще для 38-летнего игрока, но он замедлился до такой степени, что стал одним из худших нападающих при игре в обороне в НХЛ», — написал Даял про Овечкина.

Напомним, что речь идет о контракте в $9,5 млн в год, который закончится через сезон. За это время, по идее, Овечкин должен побить вечный рекорд Уэйна Гретцки по голам. В случае, если рекорд падет, об эффективности или неэффективности контракта уже вряд ли кто-то вспомнит.

Помимо Овечкин в этот противоречивый рейтинг среди россиян попал Иван Проворов. Он по соглашению с «Коламбусом» получает куда более скромные $4,725 млн. Среди игроков других команд досталось форвардам «Торонто» Марнеру и Таваресу, которые в очередной раз не уберегли «Мэйпл Лифс» от провала.

Попадание Овечкина в такие рейтинги объяснить довольно легко. И не только тем, что он неминуемо стареет, и каждый его следующий год делает давно подписанный контракт менее эффективным. Банально Овечкин — это имя, а значит клики и просмотры. Журналисты что из России, что из Канады используют его в том числе для кликбейта.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241400&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот для чего такие заявление делает известный путешественник Федор Конюхов, не очень понятно:

«Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал! Потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать. А нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю», — сказал Конюхов в интервью «Матч ТВ».

Этот выпад неожиданный и совершенно нелогичный. Особенно если знать, что играть за сборную России Овечкин как раз приезжал по первому зову, и не раз выигрывал с ней чемпионаты мира. да и похоже, что Конюхов просто не понимает устройство профессионального спорта.

За Овечкина тут же вступились. Причем не только хоккеисты, среди которых были Сушинский, Барулин и Терещенко. Отстоять Александра Великого перед путешественником решились даже депутаты и Татьяна Тарасова. Кто бы мог подумать, что на страницах СМИ будет такая неожиданная перестрелка?

Лето только начинается. Приключения Овечкина впереди.