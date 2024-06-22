Крикунов — о высказывании Конюхова: Овечкин не заслужил таких слов

«Овечкин не заслужил таких слов в свой адрес. Во-первых, Сашка всегда приезжал играть за сборную. Когда он свободен — тут же в самолёт и на игру за сборную России. Конюхов никак не прав. Видимо, человек не очень погружён в спортивную повестку, несмотря на то, что где-то и близок к спорту. И потом, Овечкин там играет уже сколько лет. Он же не сейчас приехал. Я понимаю, если бы это случилось сейчас, когда всё началось. Я думаю, что Конюхов погорячился», — сказал Крикунов в интервью Vprognoze.ru.