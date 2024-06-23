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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед седьмым матчем с «Эдмонтоном»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил тренировку команды накануне седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Флорида
Эдмонтон
Источник: AP 2023

Об этом сообщил журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Он опубликовал состав с утренней раскатки «Пантерз», который выглядит так:

Вераге — Барков — Райнхарт
Родригес — Беннетт — Ткачук
Луостаринен — Лунделль — Тарасенко
Ломберг — Стенлунд — Казинс.

Форслинг — Махура
Миккола — Монтур
Экман-Ларссон — Куликов.

Столарз
Найт.

Помимо Бобровского, тренировку также пропустил защитник Аарон Экблад.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3−3. Седьмой, решающий матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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