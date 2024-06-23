Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед седьмым матчем с «Эдмонтоном»

Об этом сообщил журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Он опубликовал состав с утренней раскатки «Пантерз», который выглядит так:

Вераге — Барков — Райнхарт

Родригес — Беннетт — Ткачук

Луостаринен — Лунделль — Тарасенко

Ломберг — Стенлунд — Казинс.

Форслинг — Махура

Миккола — Монтур

Экман-Ларссон — Куликов.

Столарз

Найт.

Помимо Бобровского, тренировку также пропустил защитник Аарон Экблад.