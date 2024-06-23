Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед седьмым матчем с «Эдмонтоном»

Об этом сообщил журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).
Он опубликовал состав с утренней раскатки «Пантерз», который выглядит так:
Вераге — Барков — Райнхарт
Родригес — Беннетт — Ткачук
Луостаринен — Лунделль — Тарасенко
Ломберг — Стенлунд — Казинс.
Форслинг — Махура
Миккола — Монтур
Экман-Ларссон — Куликов.
Помимо Бобровского, тренировку также пропустил защитник Аарон Экблад.
Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3−3. Седьмой, решающий матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.