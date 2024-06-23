Погрязшему в скандалах русскому дадут еще один шанс в Америке? «Колорадо» не собирается отказываться от Ничушкина

Казалось бы, история с отстранением от игры на полгода нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина уже почти потеряла актуальность. Прежний шок от такого поступка челябинца прошел, по вопросу высказались все, кто хотел.

Однако совсем недавно, а именно — в минувший четверг, генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарленд и капитан команды Габриэль Ландеског провели пресс-конференцию, где вопросов о Ничушкине было едва ли не больше, чем на все остальные темы вместе взятые. И оба представителя «Эвеланш» четко дали понять: мяч находится на стороне Ничушкина, и от его поведения, от его реакции и поступков будет зависеть будущее Валерия как игрока «Лавин».

На многие вопросы еще предстоит ответить, но общая тема была ясна. Ничушкину, который в настоящее время отбывает полугодичную дисквалификацию после того, как его в третий раз за 13 месяцев заставили вернуться в программу помощи игрокам НХЛ, предстоит проделать большую работу. И она выходит за формальные рамки требований для восстановления в лиге.

«Вэл — наш товарищ по команде. Он наш друг. Он тот, с кем мы поднимали Кубок Стэнли. Мы заботимся о нем, и мы хотим, чтобы он получил помощь. Чтобы у него все было хорошо. Теперь, что будет дальше, зависит от него, как он с этим справится», — сказал Ландеског.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241296&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ничушкин был включен в третий этап программы помощи и отстранен от участия в четвертом матче серии второго раунда против «Даллас Старз». Ландеског, как и пара других партнеров по команде, признал, что команда была потрясена этой новостью.

Это уже второй сезон подряд, когда Ничушкин из-за проблем вне льда не выходит на поле в середине серии плей-офф. В этом году «Лавины» явно претендовали на Кубок Стэнли, а сам Ничушкин провел лучший статистический сезон в своей карьере. И этом несмотря на то, что пропустил почти два месяца, находясь на втором этапе программе.

Ландескогу и Макфарленду снова и снова задавали в разных вариантах основные вопросы про Валерия. Всех интересовали базовые темы. Во-первых, остается вопрос о том, будет ли Ничушкин снова играть за «Колорадо». У него осталось шесть лет контракта с кэпхитом в 6,125 миллиона долларов за сезон. Ему причитается зарплата в размере 8 миллионов долларов за сезон-2024/25, хотя часть этой суммы уже будет потеряна во время отстранения.

Макфарленд сказал, что, по его мнению, шестимесячный отсчет начался в тот день, когда он был отстранен от работы, так что это означает, что самое раннее, когда он сможет вернуться, — середина ноября.

«Что я могу вам сказать? Мы должны рассмотреть все варианты, и на данный момент первоочередной задачей для Вэла является получение необходимой ему помощи. Если предположить, что он это сделает, то по истечении шести месяцев нам придется прочитать и отреагировать на это. Но очень вероятно, что он вернется с “Лавиной”, — сказал генеральный менеджер.

Макфарленд упомянул о расторжении контракта без предупреждения и сказал, что в настоящее время такой возможности нет. В контракте Ничушкина также есть пункт о невозможности обмена до июня 2025 года, когда он станет просто пунктом о запрете обмена на 12 команд.

«Лучшее, что я могу сказать, это то, что мы помогаем Вэлу делать то, что ему нужно — заботиться о себе. Этот парень — отличный хоккеист, но и для меня, и для всех наших парней большая честь играть в этой лиге, в НХЛ. И когда вы подписываете этот контракт, есть вещи, которых нужно придерживаться. Есть правила, которые надо соблюдать. Я надеюсь, Вэлу потребуются следующие шесть месяцев, чтобы привести себя в порядок, а не для того, чтобы все стало еще хуже», — сказал Макфарленд.

Ничушкин был лучшим снайпером команды, забросив девять шайб в плей-офф, несмотря на то, что пропустил три последних матча серии с «Далласом». На его счету 28 голов и 53 очка в 54 матчах регулярного чемпионата. Он был настоящим монстром во время розыгрыша Кубка Стэнли в 2022 году.

Ранее в этом сезоне Девон Тэйвз назвал его лучшим игроком при игре один в один.

«Он может стать лучшим двусторонним нападающим в этом виде спорта, если будет прогрессировать», — говорил одноклубник Тэйвз, но затем у Валерия наступил очередной срыв.

«Это команда, которая гордится своими стандартами и уровнем ответственности в раздевалке. Перед началом нынешнего сезона Натан Маккиннон сказал, что клуб принял Ничушкина “с распростертыми объятиями” после инцидента в Сиэтле во время плей-офф 2023 года. Теперь он будет просить о третьем или четвертом шансе, в зависимости от того, как все отнесутся к его отсутствию», — отметил обозреватель Denver Post Кори Масисак.

Ландескога спросили, будут ли игроки снова ждать его с распростертыми объятиями. И ответ на этот раз был не таким приторным.

«Мы посмотрим. Важно понять, как Вэл справится с этой ситуацией. И как пройдут следующие шесть месяцев», — ответил Ландеског.

В любом случае, даже если «Колорадо» примет Ничушкина назад, восстанавливать доверие партнеров и менеджмента ему придется еще очень долго.