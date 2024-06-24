Тарасенко считает важным подойти к решающему матчу Кубка Стэнли с позитивным настроем

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Игроки «Флориды», упустившие преимущество 0−3 в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона», еще имеют возможность исправить ситуацию, поэтому им важно с позитивным настроем подойти к решающему матчу. Такое мнение высказал российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

Седьмая игра финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на 25 июня по московскому времени на площадке «Флориды». «Эдмонтон» стал третьей в истории командой, которой удалось отыграться в финальной серии со счета 0−3.

«У нас еще есть еще один шанс выиграть кубок, — сказал Тарасенко. — Вы должны исправить то, что вам нужно исправить, прийти с позитивным настроем и поверить в парня рядом с вами. Возможно, это звучит довольно просто, но это то, что есть».

«В шестой игре у вас в голове много вариантов, седьмая игра — это одна игра, и вам просто нужно подготовиться», — отметил он.