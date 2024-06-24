Артемий Панарин приехал в школу в родном городе Коркино | Источник: Чемпионат.com

«Встреча была проведена с семьями, имеющих детей с ограниченными возможностями. В ходе которой родители смогли задать вопросы, касающиеся поддержки и помощи со стороны нашего Благотворительного фонда» — написал официальный аккаунт фонда Панарина в социальных сетях.

Источник: Соцсети

Всего в нынешнем плей-офф россиянин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.