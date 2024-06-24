Артемий Панарин приехал в школу в родном городе Коркино
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин посетил школу в городе Коркино Челябинской области, в котором он родился.
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин посетил школу в городе Коркино Челябинской области, в котором он родился.
«Встреча была проведена с семьями, имеющих детей с ограниченными возможностями. В ходе которой родители смогли задать вопросы, касающиеся поддержки и помощи со стороны нашего Благотворительного фонда» — написал официальный аккаунт фонда Панарина в социальных сетях.
Всего в нынешнем плей-офф россиянин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.
Напомним, в плей-офф, в финале Востока «Рейнджерс» проиграли «Флориде Пантерз» (2−4). Отметим, что это уже 11-й раз подряд, когда чемпион регулярки НХЛ не выиграл Кубок Стэнли и даже не вышел в финал розыгрыша.