Кубок Стэнли снова у россиян! Великий Бобровский заставил Канаду страдать!

«Флорида Пантерз» — чемпион! Триумф команды, за которую выступают российские звездные ветераны Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, ожидался еще неделю назад, когда «пантеры» после первых трех матчей финальной серии против «Эдмонтон Ойлерз» вели со счетом 3−0. Их историческая победа не подвергалась никаким сомнениям, пока «нефтяники» совершили невозможное, вернувшись в битву и сравняв счет в серии. Подобных камбэков в финалах Кубка Стэнли за всю историю НХЛ насчитывается всего лишь три, и перед решающей встречей в Санрайзе фаворитами виделись уже именно «Ойлерз».

— «Флорида» хочет выиграть первый в своей истории Кубок Стэнли на домашней арене, — так, чуть шутя, утверждали многие хоккейные болельщики и журналисты, как бы намекая на то, что «пантеры», дескать, не против отдать «Эдмонтону» одну игру. Но шутка затянулась аж до седьмого матча, и тогда Бобровский и Ко взялись за дело, когда их уже успели окрестить бесхарактерной бандой.

Последняя игра серии не была похожа на предыдущие три, в которых «Пантерз» выглядели откровенно плохо и безыдейно. Теперь подопечные Пола Мориса напомнили всем, почему на протяжении всего сезона считались поистине грозной силой. Уже на пятой минуте Картер Верхаге после неиспользованного шанса в большинстве все-таки переиграл голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера, отметившись голом после великолепного подставления у ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qyLTmdvReZQ" title="Panthers Strike First In Game 7 With Tip-In From Carter Verhaeghe" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но и «Эдмонтон» действовал эффективно. Один из главных героев этого плей-офф Коннор Макдэвид в самый ответственный момент ушел в тень. Делать работу за своего капитана пришлось игрокам из нижних звеньев, и Маттиас Янмарк с этой задачей справился, оперативно вернув «Ойлерз» в игру.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/08cD69IC1tI" title="GOTTA SEE IT: Cody Ceci's Stretch Pass Feeds Mattias Janmark's Top-Shelf Beauty" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Эдмонтон» в принципе выглядел в атаке весьма опасно, периодически не выпуская «пантер» из их зоны. Особенно эта ситуация выделялась во втором периоде, когда «Флориде» приходилось откровенно отбиваться. Но свою выгоду из этого «Пантерз» извлекли самым лучшим образом.

Дмитрий Куликов — незаметный герой этой «Флориды». А ведь российского ветерана можно отнести к легендам клуба, которому он отдал много лет своей карьеры и добился славного возвращения во франшизу, за которую дебютировал в НХЛ. Его сейв в конце второй 20-минутки, когда он уберег Сергея Бобровского от пропущенной шайбы, в итоге вылился в результативную передачу, когда Сэм Райнхарт вновь вывел «пантер» вперед. Шик. Блеск. Красота!

Этот эпизод окончательно вселил в Бобровского уверенность, что именно он сегодня поднимет Кубок Стэнли над головой. В третьем периоде хоккеисты «Эдмонтона» буквально осадили владения «Пантерз» в попытке отыграться, но легендарный российский голкипер был категорически против. Ряд его сейвов в решающий отрезок встречи не поддается никакому описанию. Боб был великолепен. Как и всегда. Коннор Макдэвид и компания так и не нашли способов вновь пробить великого россиянина.

2:1 — «Флорида» выдержала давление и показала, что такое чемпионский характер. А Сергей Бобровский хоть и остался без приза «Конн Смайт Трофи», который взял Макдэвид, в наших сердцах всегда будет легендой и чемпионом. Именно Боб вторым после капитана «Пантерз» Александра Баркова получил трофей в свои руки и поднял его над головой. А Канада так и осталась ни с чем: клубы из Страны кленового листа не могут добиться победы с 1993 года.

«Потрясающий момент. Мы работали всю жизнь над тем, чтобы это произошло. Не могу в это поверить. Это потрясающе. Мы играли друг за друга, я люблю этих ребят!» — великие слова великого хоккеиста.