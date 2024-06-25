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10:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американцы называли его неудачником: как Бобровский стал великим чемпионом

Бобровский впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

Флорида
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Сергей Бобровский впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Российский голкипер добрался до первого и главного в клубной карьере триумфа в возрасте 35 лет. О долгом, но славном пути Боба — в материале РИА Новости Спорт.

Прокатили мимо драфта, но дали шанс в США

Бобровский дебютировал на взрослом уровне в 18 лет в воротах родного новокузнецкого «Металлурга». В основном составе закрепился довольно быстро и вышел на ведущие роли — во многом «благодаря» тому, что дела клуба шли все хуже, из-за чего работы у вратаря было предостаточно. Набрался опыта, который, впрочем, не впечатлил скаутов клубов НХЛ: на драфте 2006 года никто так и не сделал выбор в пользу Бобровского. Из российских вратарей тогда задрафтовали только Семена Варламова.

Через несколько лет Бобровский все-таки дождался вызова из Северной Америки. Руководители «Филадельфии» разглядели талант уроженца Новокузнецка и в мае 2010-го подписали с ним трехлетний контракт. Из-за кадровых трудностей «Флайерз» доверили Сергею место в основе, на что россиянин ответил классной игрой, благодаря которой он стал одним из главных открытий лиги. Но впоследствии «летчики» заключили щедрое соглашение с Ильей Брызгаловым и дали Бобровскому роль второго вратаря. Впоследствии Сергея и вовсе обменяли в «Коламбус Блю Джекетс». Тогда «Флайерз» еще не знали, какую ошибку допустили.

Лучший российский вратарь, над которым стали смеяться

Позднее «Филадельфия» попросту выкупила многомиллионный контракт тонувшего в критике Брызгалова. Бобровский же в «Коламбусе» обрел статус суперзвезды. Россиянин радовал статистическими показателями в регулярных чемпионатах и признавался экспертами одним из лучших в истории лиги в своем амплуа. В 2013 и 2017 годах Боб дошел до всемирного признания, завоевав «Везину Трофи».Он стал первым российским голкипером-обладателем этой награды, и единственным, кому удалось взять ее дважды.

Источник: AP 2023

Бобровский стал любимцем публики в штате Огайо, но вместе с тем и объектом насмешек со стороны североамериканских болельщиков. Его называли вратарем исключительно для «регулярок» и неудачником для игр в плей-офф. «Блю Джекетс» с Бобровским долгое время не могли преодолеть стадию первого раунда, пока в сезоне-2018/19 не одержали сенсационную победу над «Тампой». «Лайтнинг» были главными фаворитами турнира, но отлетели от «жакетов» со счетом 0−4 в серии. Дальше «Коламбус» уступил во втором раунде, контракт Бобра с «Блю Джекетс» истек, а новое соглашение россиянин отказался подписывать.

Получил миллионы долларов, но стал обузой

Бобровский уехал на юг и присоединился к «Флориде», которая осыпала россиянина деньгами. Контракт на семь лет и сумму 70 миллионов долларов — настолько щедро оценили «пантеры» российского голкипера, увидев в нем того самого вратаря, который поможет клубу воплотить мечту в жизнь. Однако довольно быстро ожидания омрачились, и Бобровский стал разочарованием.

Один удачный матч он чередовал с несколькими неубедительными. Болельщики, журналисты и эксперты в один голос твердили, что «Флорида» откровенно переплатила россиянину, который однажды и вовсе лишился звания первого вратаря команды. Американские СМИ даже утверждали, что клуб активно ищет варианты обмена Боба хотя бы с удержанием половины его зарплаты.

Возрождение и слезы счастья

Впоследствии Бобровский доказал, что неудачи в первые годы во «Флориде» были связаны с адаптацией к новым условиям. Но эти трудности и испытания Сергей Андреевич преодолел. Звездный россиянин вернул к себе доверие общественности, а кульминацией стал прошлый сезон, когда «Флорида» заскочила в последний вагон поезда в плей-офф и неожиданно для всех добралась до финала, поочередно устранив мощнейший «Бостон», яркий «Торонто» и одних из главных фаворитов последних лет «Каролину». Без феноменальной игры Бобровского этого бы не произошло. А его слезы после решающего матча серии против «Харрикейнз» говорили обо всем: через неудачи, огромный труд и все проблемы великий россиянин впервые в карьере дошел до финала Кубка Стэнли. Пусть и в итоговой серии не сдюжил, уступив праймовому «Вегасу».

Во время загрузки произошла ошибка.

Тот опыт был крайне полезен для «Флориды». «Пантерз» сохранили костяк команды, сделали точечные усиления и оперативно выросли до одной из самых крутых и мощных банд НХЛ, которая была уверена в своем первом номере. Бобровский не подвел и внес неоценимый вклад в исторический успех «пантер», впервые в карьере завоевав главный трофей лиги. Теперь Сергей Андреевич достиг полного величия, и именно поэтому в Америке все чаще твердят о том, что россиянин заслужил место в Зале славы НХЛ. Об этом говорит и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, для которого Бобровский — особенный вратарь и личность.

«Бобровский — чемпион мира, обладатель двух призов лучшему вратарю сезона НХЛ. Теперь у него есть Кубок Стэнли. То есть величайшая вратарская карьера уже состоялась. Конечно, желаю Сергею много сил, здоровья и возможностей играть столь долго, сколько захочет он сам. Но уже сейчас ясно, что он — один из сильнейших голкиперов эпохи. Когда его будут вводить в Зал славы — порадуюсь и поздравлю так же искренне, как поздравляю сегодня с победой в плей-офф», — сказал Третьяк РИА Новости.

Это и есть мировое признание.

Источник: Reuters

Автор: Андрей Сенченко

Флорида
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