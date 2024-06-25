Это ограбление: у русского гения, ставшего чемпионом НХЛ, отобрали ценный приз! MVP признали проигравшего Макдэвида

Весна 2015-го. «Эри Оттерз» только что проиграли пятый матч финальной серии юниорской лиги Онтарио «Ошаве Дженералз». Еще совсем молодой Макдэвид был капитаном команды и ее лучшим игроком. Он проиграл финал, но выиграл приз MVP плей-офф, который символично носит имя Уэйна Гретцки. Для будущей суперзвезды мирового хоккея это слабая пилюля.

Источник: Кадр из трансляции

Лето 2024-го. «Эдмонтон Ойлерз» только что проиграли седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли «Флориде Пантерз». Уже созревший и бородатый Макдэвид был капитаном команды и ее лучшим игроком. Он проиграл финал, но выиграл приз MVP плей-офф, побив рекорд того самого Уэйна Гретцки по голевым передачам в плей-офф. Для действующей суперзвезды мирового хоккея это слабая пилюля.

История повторяется.

Макдэвид, а точнее голосовавшие за MVP журналисты, обокрали Сергея Бобровского. А заодно и Александра Баркова. Оба перед финалом, а особенно после первых игр финала, были реальными претендентами на «Конн Смайт». Бобровский выдавал один шедевральный матч за другим, и даже финал начал с шатаута. Барков не только стабильно набирал очки, но как и положено обладателю «Селке Трофи», закрывал звезд первой величины.

Вклад Баркова в победу «Флориды» действительно огромен. Он блестяще оборонялся, выигрывал вбрасывания, бросался под шайбу и мужественно возвращался в игру после грязных силовых приемов. Ну и, конечно, забивал и отдавал важные голевые передачи. Как капитан «Флориды», он олицетворял ее дух. Русский финн — настоящий вожак.

А каков путь Бобровского? Во многом он напоминал историю Александра Овечкина. Тот тоже завоевал первый и столь долгожданный трофей к моменту, когда пик карьеры уже был пройден. Бобровский, как и Овечкин, собрал ценные индивидуальные награды, заслужил признание, а в какой-то момент и критику. Но на самое важное восхождение собрался и покорил гору под названием Кубок Стэнли.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241716&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отдать «Конн Смайт» капитану чемпионов было бы символично. Признать MVP заслуженного вратаря-ветерана было бы красиво. Но отметить лучшего игрока на планете, который опроверг свою некубковость, всего-навсего справедливо. Барков в трех проигранных «Флоридой» матчах набрал всего одно очко. Бобровский, когда «Пантерз» начали «гореть», пропускал в среднем по четыре шайбы. А Макдэвид в это самое время рвал и метал.

Кто-то скажет, что Коннор потерялся в последнем решающем матче. Не набрал он очков, и даже ни разу не бросил по воротам, и в игре № 6. Тогда, правда, это не помешало «Эдмонтону» выиграть с убедительным счетом 5:1. Но при этом дважды за этот финал капитан «нефтяников» набирал по четыре очка — сумасшедшая статистика! Его 42 очка за плей-офф — лучший результат с большим отрывом. Это показатели уровня Гретцки или Лемье.

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Макдэвид — всего второй в истории полевой игрок проигравшей в финале Кубка Стэнли команды, признанный MVP плей-офф. Первым был форвард «Филадельфии» Реджи Лич в 1976 году. Чаще всего «Конн Смайт» в такой ситуации вручали вратарю проигравшей команды. Был один такой случай и в XXI веке. В 2003-м голкипер «Анахайма» Жан-Себастьян Жигер оказался бессилен против «Нью-Джерси». Один в поле не воин, но один в поле заслуживает признание. Заслужил его и Макдэвид.

Став одним из немногих, кто удостоился признания даже после поражения, Макдэвид только подчеркнул свою уникальность. Но к лику хоккейных святых он подойдет, когда дотронется до самого-самого главного трофея. Глядя на то, как возмужал Коннор, нет сомнений, что рано или поздно это произойдет. Канада дождется своего часа и своего героя. А пока же гуляет Флорида, гуляет Новокузнецк, гуляет Россия!